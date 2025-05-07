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США в мае выпустят новейшую ядерную бомбу - 07.05.2025, ПРАЙМ
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США в мае выпустят новейшую ядерную бомбу
США в мае выпустят новейшую ядерную бомбу - 07.05.2025, ПРАЙМ
США в мае выпустят новейшую ядерную бомбу
Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов ожидает в мае получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, сообщила исполняющий... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T23:47+0300
2025-05-07T23:47+0300
сша
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов ожидает в мае получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, сообщила исполняющий обязанности руководителя структуры Тереса Роббинс. "Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце", - сказала она на слушаниях в конгрессе. Создание "нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61" было одобрено в конце 2023 года, закончить работы предполагалось весной 2026 года. B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.
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сша, ядерное оружие
США, ядерное оружие
23:47 07.05.2025
 
США в мае выпустят новейшую ядерную бомбу

США ожидают в мае получения первых образцов новой термоядерной бомбы

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов ожидает в мае получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, сообщила исполняющий обязанности руководителя структуры Тереса Роббинс.
"Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце", - сказала она на слушаниях в конгрессе.
Создание "нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61" было одобрено в конце 2023 года, закончить работы предполагалось весной 2026 года. B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.
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