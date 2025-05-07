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Российские бренды косметики займут ниши иностранных производителей - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Российские бренды косметики займут ниши иностранных производителей
Российские бренды косметики займут ниши иностранных производителей - 07.05.2025, ПРАЙМ
Российские бренды косметики займут ниши иностранных производителей
Российские бренды косметической продукции займут ниши не вернувшихся в страну иностранных производителей, заявили РИА Новости в Ассоциации товаропроизводителей... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T02:51+0300
2025-05-07T02:51+0300
бизнес
россия
экономика
рф
москва
венгрия
минпромторг
госдума
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские бренды косметической продукции займут ниши не вернувшихся в страну иностранных производителей, заявили РИА Новости в Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии". С 1 мая текущего года в России стартовал первый этап обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Кроме того, в конце апреля Минпромторг РФ сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Изменения во многом коснулись именно косметической отрасли. "Для иностранных компаний, покинувших российский рынок, это выбор: либо официально вернуться, либо отказаться от работы в стране… Для отечественных брендов решение Минпромторга – положительный сигнал: они займут ниши не вернувшихся в Россию иностранных производителей", - пояснили в ассоциации. "Согласно новым правилам, параллельный импорт разрешен только для тех брендов, что указаны в постановлении. Это нишевые марки, а также другая продукция с лечебными свойствами. Отсутствие в перечне означает, что теперь только правообладатель товарного знака может импортировать и вводить товар под этим брендом в гражданский оборот в России", – отметил исполнительный директор ассоциации Андрей Самойлов. В ассоциации считают также, что введение маркировки вместе с изменением правил параллельного импорта и повышением пошлин формируют более защищенную и прозрачную среду для бизнеса и потребителя. На сегодня в системе маркировки "Честный знак" зарегистрировалось более 2,6 тысячи импортеров, что на 131% превышает первоначальные прогнозы. Количество производителей увеличилось на 66% и составляет свыше 3,9 тысячи. Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что доля российских производителей парфюмерно-косметической продукции составляет 68,1%. В России уже насчитывается более 800 производителей в этой сфере, и компании предлагают потребителям продукцию всех категорий. "Сегодня больше половины продаваемых на рынке парфюмерно-косметических продуктов – российского производства. Мы считаем, что правильно продолжать поддерживать отечественную промышленность, поэтому правительство дает однозначный сигнал – у тех, кто производит в России, будет преференциальный доступ к внутреннему рынку", – заявил депутат Госдумы РФ Ярослав Самылин, чьи слова приводятся ассоциацией. В апреле правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадут духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра. Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию были исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Также французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" стали облагаться пошлиной в 20%, а не 35%.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, рф, москва, венгрия, минпромторг, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Минпромторг, Госдума
02:51 07.05.2025
 
Российские бренды косметики займут ниши иностранных производителей

Российские бренды косметики займут ниши не вернувшихся в страну иностранных производителей

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские бренды косметической продукции займут ниши не вернувшихся в страну иностранных производителей, заявили РИА Новости в Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии".
С 1 мая текущего года в России стартовал первый этап обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Кроме того, в конце апреля Минпромторг РФ сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Изменения во многом коснулись именно косметической отрасли.
"Для иностранных компаний, покинувших российский рынок, это выбор: либо официально вернуться, либо отказаться от работы в стране… Для отечественных брендов решение Минпромторга – положительный сигнал: они займут ниши не вернувшихся в Россию иностранных производителей", - пояснили в ассоциации.
"Согласно новым правилам, параллельный импорт разрешен только для тех брендов, что указаны в постановлении. Это нишевые марки, а также другая продукция с лечебными свойствами. Отсутствие в перечне означает, что теперь только правообладатель товарного знака может импортировать и вводить товар под этим брендом в гражданский оборот в России", – отметил исполнительный директор ассоциации Андрей Самойлов.
В ассоциации считают также, что введение маркировки вместе с изменением правил параллельного импорта и повышением пошлин формируют более защищенную и прозрачную среду для бизнеса и потребителя.
На сегодня в системе маркировки "Честный знак" зарегистрировалось более 2,6 тысячи импортеров, что на 131% превышает первоначальные прогнозы. Количество производителей увеличилось на 66% и составляет свыше 3,9 тысячи. Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что доля российских производителей парфюмерно-косметической продукции составляет 68,1%. В России уже насчитывается более 800 производителей в этой сфере, и компании предлагают потребителям продукцию всех категорий.
"Сегодня больше половины продаваемых на рынке парфюмерно-косметических продуктов – российского производства. Мы считаем, что правильно продолжать поддерживать отечественную промышленность, поэтому правительство дает однозначный сигнал – у тех, кто производит в России, будет преференциальный доступ к внутреннему рынку", – заявил депутат Госдумы РФ Ярослав Самылин, чьи слова приводятся ассоциацией.
В апреле правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадут духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра.
Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию были исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Также французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" стали облагаться пошлиной в 20%, а не 35%.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМОСКВАВЕНГРИЯМинпромторгГосдума
 
 
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