https://1prime.ru/20250507/buenos-ajres-857342399.html
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T06:32+0300
2025-05-07T06:32+0300
2025-05-07T06:32+0300
общество
экономика
россия
рф
аргентина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857342399.jpg?1746588740
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - ПРАЙМ. Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает корреспондент РИА Новости.
Зал, вмещающий более тысячи человек, был полон. Зрители часто аплодировали стоя. Представители различных диаспор и аргентинцы исполнили песни и романсы военных лет, свои традиционные танцы.
На концерте присутствовала Мария Кадар - единственный проживающий в Аргентине ветеран войны. Посол РФ передал ей поздравления с Днем Победы от президента РФ Владимира Путина.
Специально для концерта видеообращения записали участники СВО.
"Великая Отечественная война для нас продолжалась без малого четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 миллионов граждан СССР. Беда ворвалась в жизнь буквально каждого советского человека. Те, кто не ушел на фронт, ковали победу в тылу, обеспечивали армию всем необходимым. В России нет семьи, которая бы не испытала горечь невосполнимой потери. Поэтому в нашей стране 9 мая называют праздником со слезами на глазах", - сказал в преддверии концерта посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Он отметил, что главный долг перед поколением победителей нацизма - "не допустить его возрождения, как и распространения любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий".
рф
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, аргентина, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, АРГЕНТИНА, Владимир Путин
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - ПРАЙМ. Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает корреспондент РИА Новости.
Зал, вмещающий более тысячи человек, был полон. Зрители часто аплодировали стоя. Представители различных диаспор и аргентинцы исполнили песни и романсы военных лет, свои традиционные танцы.
На концерте присутствовала Мария Кадар - единственный проживающий в Аргентине ветеран войны. Посол РФ передал ей поздравления с Днем Победы от президента РФ Владимира Путина.
Специально для концерта видеообращения записали участники СВО.
"Великая Отечественная война для нас продолжалась без малого четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 миллионов граждан СССР. Беда ворвалась в жизнь буквально каждого советского человека. Те, кто не ушел на фронт, ковали победу в тылу, обеспечивали армию всем необходимым. В России нет семьи, которая бы не испытала горечь невосполнимой потери. Поэтому в нашей стране 9 мая называют праздником со слезами на глазах", - сказал в преддверии концерта посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Он отметил, что главный долг перед поколением победителей нацизма - "не допустить его возрождения, как и распространения любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий".