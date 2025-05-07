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В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ
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В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы
Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T06:32+0300
2025-05-07T06:32+0300
общество
экономика
россия
рф
аргентина
владимир путин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - ПРАЙМ. Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает корреспондент РИА Новости. Зал, вмещающий более тысячи человек, был полон. Зрители часто аплодировали стоя. Представители различных диаспор и аргентинцы исполнили песни и романсы военных лет, свои традиционные танцы. На концерте присутствовала Мария Кадар - единственный проживающий в Аргентине ветеран войны. Посол РФ передал ей поздравления с Днем Победы от президента РФ Владимира Путина. Специально для концерта видеообращения записали участники СВО. "Великая Отечественная война для нас продолжалась без малого четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 миллионов граждан СССР. Беда ворвалась в жизнь буквально каждого советского человека. Те, кто не ушел на фронт, ковали победу в тылу, обеспечивали армию всем необходимым. В России нет семьи, которая бы не испытала горечь невосполнимой потери. Поэтому в нашей стране 9 мая называют праздником со слезами на глазах", - сказал в преддверии концерта посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он отметил, что главный долг перед поколением победителей нацизма - "не допустить его возрождения, как и распространения любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий".
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40
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общество , россия, рф, аргентина, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, АРГЕНТИНА, Владимир Путин
06:32 07.05.2025
 
В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы

В Буэнос-Айресе прошел концерт в честь Дня Победы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - ПРАЙМ. Концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Буэнос-Айресе, в нем приняли участие аргентинцы, россияне, армяне и белорусы, передает корреспондент РИА Новости.
Зал, вмещающий более тысячи человек, был полон. Зрители часто аплодировали стоя. Представители различных диаспор и аргентинцы исполнили песни и романсы военных лет, свои традиционные танцы.
На концерте присутствовала Мария Кадар - единственный проживающий в Аргентине ветеран войны. Посол РФ передал ей поздравления с Днем Победы от президента РФ Владимира Путина.
Специально для концерта видеообращения записали участники СВО.
"Великая Отечественная война для нас продолжалась без малого четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 миллионов граждан СССР. Беда ворвалась в жизнь буквально каждого советского человека. Те, кто не ушел на фронт, ковали победу в тылу, обеспечивали армию всем необходимым. В России нет семьи, которая бы не испытала горечь невосполнимой потери. Поэтому в нашей стране 9 мая называют праздником со слезами на глазах", - сказал в преддверии концерта посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Он отметил, что главный долг перед поколением победителей нацизма - "не допустить его возрождения, как и распространения любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФАРГЕНТИНАВладимир Путин
 
 
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