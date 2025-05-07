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Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, призал Бессент
Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, призал Бессент - 07.05.2025, ПРАЙМ
Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, призал Бессент
Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, заявил глава минфина Скотт Бессент. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T20:12+0300
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, заявил глава минфина Скотт Бессент. "Мне не трудно ответить на этот вопрос, потому что речь не идет об абсолютном уровне долга, а как говорила Джанет Йеллен (прошлый министр финансов - ред.), о соотношении госдолга к ВВП", - сказал Бессент на слушаниях подкомитете палаты представителей. На уточняющий вопрос, вырастет ли внешний долг с нынешних 36 триллионов долларов, Бессент заявил, "вероятно, вырастет". Министр финансов подчеркнул, что не считает это ростом внешнего долго с учетом остальных экономических факторов. Бессент ранее исключил дефолт в США и заявил, что Штаты повысят предел госзаимствований. По данным американского минфина, величина госдолга США превысила 36 триллионов долларов - это 112,3% американского ВВП. Ранее один из самых известных экспертов по госдолгу, министр экономики Парагвая Каролос Вальдовинос в беседе с РИА Новости предупредил, что хотя уровень терпимости к объему заимствований у каждой страны свой, но внешний долг может раздавить экономику, если она не сбалансирована. Вальдовиноса СМИ называют среди самых эффективных экономических министров на своем континенте именно за повышение кредитного рейтинга Парагвая. Министр рассказал, что "долг - это симптом, а не заболевание, нужно решать проблему дефицита". Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова объяснила РИА Новости, что увеличение госдолга США для мировой экономики означает разгон инфляции, а также возможное ослабление курса американской валюты.
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скотт бессент, сша, мировая экономика, госдолг сша
Экономика, Скотт Бессент, США, Мировая экономика, госдолг США
Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, призал Бессент
Глава Минфина США: госдолг в абсолютных величинах продолжит расти
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, заявил глава минфина Скотт Бессент.
"Мне не трудно ответить на этот вопрос, потому что речь не идет об абсолютном уровне долга, а как говорила Джанет Йеллен (прошлый министр финансов - ред.), о соотношении госдолга к ВВП", - сказал Бессент на слушаниях подкомитете палаты представителей.
На уточняющий вопрос, вырастет ли внешний долг с нынешних 36 триллионов долларов, Бессент заявил, "вероятно, вырастет". Министр финансов подчеркнул, что не считает это ростом внешнего долго с учетом остальных экономических факторов.
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Бессент ранее исключил дефолт в США и заявил, что Штаты повысят предел госзаимствований. По данным американского минфина, величина госдолга США превысила 36 триллионов долларов - это 112,3% американского ВВП.
Ранее один из самых известных экспертов по госдолгу, министр экономики Парагвая Каролос Вальдовинос в беседе с РИА Новости предупредил, что хотя уровень терпимости к объему заимствований у каждой страны свой, но внешний долг может раздавить экономику, если она не сбалансирована. Вальдовиноса СМИ называют среди самых эффективных экономических министров на своем континенте именно за повышение кредитного рейтинга Парагвая. Министр рассказал, что "долг - это симптом, а не заболевание, нужно решать проблему дефицита".
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова объяснила РИА Новости, что увеличение госдолга США для мировой экономики означает разгон инфляции, а также возможное ослабление курса американской валюты.