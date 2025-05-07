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Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США
Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ
Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США
Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T17:21+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1356 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 143,36 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,46 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции. В четверг же трейдеры будут оценивать решения Банка Англии. Ожидается, что британский центробанк понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
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рынок, сша, джером пауэлл, банк англии
Экономика, Рынок, США, Джером Пауэлл, Банк Англии
Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США
Доллар дорожает к евро и иене перед публикацией итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1356 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 143,36 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,46 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции.
В четверг же трейдеры будут оценивать решения Банка Англии. Ожидается, что британский центробанк понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны