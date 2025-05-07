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Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/dollar--857373345.html
Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США
Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ
Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США
Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T17:21+0300
2025-05-07T17:21+0300
экономика
рынок
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джером пауэлл
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1356 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 143,36 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,46 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции. В четверг же трейдеры будут оценивать решения Банка Англии. Ожидается, что британский центробанк понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
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рынок, сша, джером пауэлл, банк англии
Экономика, Рынок, США, Джером Пауэлл, Банк Англии
17:21 07.05.2025
 
Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США

Доллар дорожает к евро и иене перед публикацией итогов заседания ФРС США

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1356 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 143,36 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,46 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции.
В четверг же трейдеры будут оценивать решения Банка Англии. Ожидается, что британский центробанк понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны
12:30
 
ЭкономикаРынокСШАДжером ПауэллБанк Англии
 
 
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