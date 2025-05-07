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Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США

Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ

Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США

Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T17:21+0300

2025-05-07T17:21+0300

2025-05-07T17:21+0300

экономика

рынок

сша

джером пауэлл

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду перед публикацией решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1356 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 143,36 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,46 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции. В четверг же трейдеры будут оценивать решения Банка Англии. Ожидается, что британский центробанк понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%. Регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

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рынок, сша, джером пауэлл, банк англии