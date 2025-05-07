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Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии итогов заседания ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250507/dollar-857344607.html
Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии итогов заседания ФРС США
Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии итогов заседания ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии итогов заседания ФРС США
Стоимость доллара в среду утром поднимается по отношению к другим мировым валютам перед публикацией решений по денежно-кредитной политике Федеральной резервной... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T08:19+0300
2025-05-07T08:19+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром поднимается по отношению к другим мировым валютам перед публикацией решений по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам майского заседания, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,135 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 143,2 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 99,51 пункта. В среду вечером ожидается публикация итогов майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%. Рынки также обратили внимание на сильную статистику по экономике Японии. Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности (PMI) страны в апреле показал рост до 51,2 пункта с 48,9 пункта в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в апреле до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте. Экономические показатели по стране могут поддерживать местную валюту.
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рынки, сша, япония
Экономика, Рынки, США, ЯПОНИЯ
08:19 07.05.2025
 
Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии итогов заседания ФРС США

Доллар дешевеет к мировым валютам перед публикацией итогов заседания ФРС США

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром поднимается по отношению к другим мировым валютам перед публикацией решений по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам майского заседания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,135 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 143,2 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 99,51 пункта.
В среду вечером ожидается публикация итогов майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%.
Рынки также обратили внимание на сильную статистику по экономике Японии. Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности (PMI) страны в апреле показал рост до 51,2 пункта с 48,9 пункта в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в апреле до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте. Экономические показатели по стране могут поддерживать местную валюту.
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны
Вчера, 12:56
 
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