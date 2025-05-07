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Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии итогов заседания ФРС США

Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии итогов заседания ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется к мировым валютам в преддверии итогов заседания ФРС США

Стоимость доллара в среду утром поднимается по отношению к другим мировым валютам перед публикацией решений по денежно-кредитной политике Федеральной резервной... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:19+0300

2025-05-07T08:19+0300

2025-05-07T08:19+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром поднимается по отношению к другим мировым валютам перед публикацией решений по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам майского заседания, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,135 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 143,2 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 99,51 пункта. В среду вечером ожидается публикация итогов майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%. Рынки также обратили внимание на сильную статистику по экономике Японии. Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности (PMI) страны в апреле показал рост до 51,2 пункта с 48,9 пункта в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в апреле до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте. Экономические показатели по стране могут поддерживать местную валюту.

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рынки, сша, япония