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Доллар замедлил рост к мировым валютам после решения ФРС
Доллар замедлил рост к мировым валютам после решения ФРС - 07.05.2025, ПРАЙМ
Доллар замедлил рост к мировым валютам после решения ФРС
Стоимость доллара к мировым валютам снизила темпы роста после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:27+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам снизила темпы роста после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1351 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 143,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,23% - до 99,5 пункта. До публикации решений регулятора доллар сильнее дорожал к другим валютам. ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.
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сша, рынок, доллар, курсы валют
Экономика, США, Рынок, доллар, курсы валют
Доллар замедлил рост к мировым валютам после решения ФРС
Доллар замедлил рост к мировым валютам после сохранения ставки ФРС США
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам снизила темпы роста после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1351 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 143,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,23% - до 99,5 пункта.
До публикации решений регулятора доллар сильнее дорожал к другим валютам.
ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.
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