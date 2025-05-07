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В армии США призвали пересмотреть траты на технику из-за российских дронов

В армии США призвали пересмотреть траты на технику из-за российских дронов - 07.05.2025, ПРАЙМ

В армии США призвали пересмотреть траты на технику из-за российских дронов

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за российских беспилотников. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:21+0300

2025-05-07T14:21+0300

2025-05-07T14:21+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за российских беспилотников. В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что в ВС РФ поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов. "Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем", - отметил Дрисколл в интервью изданию War on the Rocks. Министр указал на то, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".

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