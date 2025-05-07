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Дугин рассказал, почему Путин начал делать Россию "снова великой"

Дугин рассказал, почему Путин начал делать Россию "снова великой" - 07.05.2025, ПРАЙМ

Дугин рассказал, почему Путин начал делать Россию "снова великой"

Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад начал делать Россию "снова великой", опередив нынешние трансформации в США, проходящие под лозунгом Make America great... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T07:54+0300

2025-05-07T07:54+0300

2025-05-07T07:54+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад начал делать Россию "снова великой", опередив нынешние трансформации в США, проходящие под лозунгом Make America great again, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в разговоре с агентством отметил, что американский лидер Дональд Трамп сейчас руководствуется идеологией MAGA - Make America great again. Этим лозунгом Трамп возвращает США к традиционным ценностям, стремится восстановить промышленный суверенитет страны. "Здесь следует обратить внимание, кто мог бы служить ролевой моделью для этого. И действительно, здесь первая фигура, которая приходит в голову, это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который во многом и предвосхитил те трансформации, которые легли в основу идеологии MAGA, потому что он и начал 25 лет назад делать Россию снова великой", - сказал Дугин. По его словам, Россия была великой державой, однако утратила свое величие в конце прошлого столетия, едва не превратившись во "второстепенную региональную державу". "Путин стал избавляться от либерализма, стал отходить от глобализма и действительно устанавливать цивилизационный суверенитет России с опорой на традиционные ценности. Поэтому действительно можно сказать, что именно Путин и Россия Путина стала во многом неким ориентиром для консервативной революции Дональда Трампа", - добавил философ.

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