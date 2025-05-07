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Дугин рассказал, почему Путин начал делать Россию "снова великой" - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Дугин рассказал, почему Путин начал делать Россию "снова великой"
Дугин рассказал, почему Путин начал делать Россию "снова великой" - 07.05.2025, ПРАЙМ
Дугин рассказал, почему Путин начал делать Россию "снова великой"
Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад начал делать Россию "снова великой", опередив нынешние трансформации в США, проходящие под лозунгом Make America great... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T07:54+0300
2025-05-07T07:54+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
москва
рф
владимир путин
дональд трамп
александр дугин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад начал делать Россию "снова великой", опередив нынешние трансформации в США, проходящие под лозунгом Make America great again, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в разговоре с агентством отметил, что американский лидер Дональд Трамп сейчас руководствуется идеологией MAGA - Make America great again. Этим лозунгом Трамп возвращает США к традиционным ценностям, стремится восстановить промышленный суверенитет страны. "Здесь следует обратить внимание, кто мог бы служить ролевой моделью для этого. И действительно, здесь первая фигура, которая приходит в голову, это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который во многом и предвосхитил те трансформации, которые легли в основу идеологии MAGA, потому что он и начал 25 лет назад делать Россию снова великой", - сказал Дугин. По его словам, Россия была великой державой, однако утратила свое величие в конце прошлого столетия, едва не превратившись во "второстепенную региональную державу". "Путин стал избавляться от либерализма, стал отходить от глобализма и действительно устанавливать цивилизационный суверенитет России с опорой на традиционные ценности. Поэтому действительно можно сказать, что именно Путин и Россия Путина стала во многом неким ориентиром для консервативной революции Дональда Трампа", - добавил философ.
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россия, мировая экономика, сша, москва, рф, владимир путин, дональд трамп, александр дугин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Дугин
07:54 07.05.2025
 
Дугин рассказал, почему Путин начал делать Россию "снова великой"

Политолог Дугин: Путин 25 лет назад начал делать Россию снова великой

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад начал делать Россию "снова великой", опередив нынешние трансформации в США, проходящие под лозунгом Make America great again, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в разговоре с агентством отметил, что американский лидер Дональд Трамп сейчас руководствуется идеологией MAGA - Make America great again. Этим лозунгом Трамп возвращает США к традиционным ценностям, стремится восстановить промышленный суверенитет страны.
"Здесь следует обратить внимание, кто мог бы служить ролевой моделью для этого. И действительно, здесь первая фигура, которая приходит в голову, это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который во многом и предвосхитил те трансформации, которые легли в основу идеологии MAGA, потому что он и начал 25 лет назад делать Россию снова великой", - сказал Дугин.
По его словам, Россия была великой державой, однако утратила свое величие в конце прошлого столетия, едва не превратившись во "второстепенную региональную державу".
"Путин стал избавляться от либерализма, стал отходить от глобализма и действительно устанавливать цивилизационный суверенитет России с опорой на традиционные ценности. Поэтому действительно можно сказать, что именно Путин и Россия Путина стала во многом неким ориентиром для консервативной революции Дональда Трампа", - добавил философ.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАМОСКВАРФВладимир ПутинДональд ТрампАлександр Дугин
 
 
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