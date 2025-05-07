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В Джакарте прошла акция "Сад памяти"

В Джакарте прошла акция "Сад памяти" - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Джакарте прошла акция "Сад памяти"

Международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T05:04+0300

2025-05-07T05:04+0300

2025-05-07T05:04+0300

общество

экономика

индонезия

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владимир путин

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ДЖАКАРТА, 7 мая - ПРАЙМ. Международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. В память о павших за свободу Отечества на территории жилого городка посольства России было посажено дерево авокадо. В мероприятии принял участие посол России в Индонезии Сергей Толченов, а также сотрудники посольства РФ. "У нас появилась идея здесь, на территории жилого городка посольства, сделать Сад памяти. И вот сегодня в нем появилось первое дерево. Мы надеемся, что через несколько лет здесь будет роща деревьев, которые будут посвящены Победе, и это смогут увидеть будущие сотрудники нашего посольства", - заявил РИА Новости Толченов. Глава дипмиссии добавил, что ежегодная посадка деревьев станет хорошей традицией, а они сами будут живой памятью о великом Дне Победы. Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции - ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.

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общество , индонезия, рф, владимир путин