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Эксперт рассказал о росте интереса россиян к вину

Эксперт рассказал о росте интереса россиян к вину - 07.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о росте интереса россиян к вину

Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T04:15+0300

2025-05-07T04:15+0300

2025-05-07T04:15+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в Группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "В российском обществе возросло внимание к вину - появилось немало людей, предпочитающих его всем остальным алкогольным напиткам", - сказал он. По его словам, сам же интерес россиян стал зарождаться в нулевые годы, когда в стране начал расти средний класс. "Наши соотечественники поехали за границу, попробовали разные вина - итальянские, французские, испанские, португальские. Им это понравилось. У них развивался вкус",- заметил собеседник агентства. "Распробовав вино, люди поняли, что оно может стать прекрасной альтернативой крепкому алкоголю и пиву. Вино не оставляет человека равнодушным! Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, и его начинает серьезно поддерживать государство",- заключил Катаржин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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