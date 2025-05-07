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Эксперт рассказал о росте интереса россиян к вину - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о росте интереса россиян к вину
Эксперт рассказал о росте интереса россиян к вину - 07.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте интереса россиян к вину
Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T04:15+0300
2025-05-07T04:15+0300
бизнес
россия
экономика
москва
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в Группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "В российском обществе возросло внимание к вину - появилось немало людей, предпочитающих его всем остальным алкогольным напиткам", - сказал он. По его словам, сам же интерес россиян стал зарождаться в нулевые годы, когда в стране начал расти средний класс. "Наши соотечественники поехали за границу, попробовали разные вина - итальянские, французские, испанские, португальские. Им это понравилось. У них развивался вкус",- заметил собеседник агентства. "Распробовав вино, люди поняли, что оно может стать прекрасной альтернативой крепкому алкоголю и пиву. Вино не оставляет человека равнодушным! Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, и его начинает серьезно поддерживать государство",- заключил Катаржин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
04:15 07.05.2025
 
Эксперт рассказал о росте интереса россиян к вину

Глава винодельни "Юбилейная": интерес россиян к вину дал толчок развитию виноделия

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в Группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"В российском обществе возросло внимание к вину - появилось немало людей, предпочитающих его всем остальным алкогольным напиткам", - сказал он.
По его словам, сам же интерес россиян стал зарождаться в нулевые годы, когда в стране начал расти средний класс. "Наши соотечественники поехали за границу, попробовали разные вина - итальянские, французские, испанские, португальские. Им это понравилось. У них развивался вкус",- заметил собеседник агентства.
"Распробовав вино, люди поняли, что оно может стать прекрасной альтернативой крепкому алкоголю и пиву. Вино не оставляет человека равнодушным! Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, и его начинает серьезно поддерживать государство",- заключил Катаржин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.
 
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