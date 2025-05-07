Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о скидках на новые автомобили в мае - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250507/eksperty-857340087.html
Эксперты рассказали о скидках на новые автомобили в мае
Эксперты рассказали о скидках на новые автомобили в мае - 07.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о скидках на новые автомобили в мае
Скидки на новые автомобили у российских дилеров в мае составляют от сотен тысяч до более миллиона рублей, их размер зависит от бренда, модели и года выпуска... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T03:36+0300
2025-05-07T03:36+0300
бизнес
москва
авилон
аг "авилон"
"автодом"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857340087.jpg?1746578186
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Скидки на новые автомобили у российских дилеров в мае составляют от сотен тысяч до более миллиона рублей, их размер зависит от бренда, модели и года выпуска машины, сообщили РИА Новости опрошенные торговые компании. "На период майских праздников импортеры и дилеры предлагают клиентам специальные условия приобретения автомобилей для стимулирования спроса. Размер скидок составляет от 7 до 30%, в денежном выражении это от 200 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей в зависимости от бренда, модели и года выпуска", - рассказал директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров, отвечая на вопрос о скидках на новые машины. Он добавил, что на некоторые электромобили скидки достигают 2,6 миллиона рублей, а на "эксклюзивные" бренды - до 7 миллионов рублей. Кроме того, по словам Петрова, на определенные люксовые бренды скидки составляют от 1,5 до 4,5 миллиона рублей. "Да, скидочные программы сохранены, они не сокращаются. Разброс достаточно большой, от ста тысяч до одного миллиона рублей. У дистрибьюторов существует стимулирующий бюджет, который они используют на скидки и компенсации для поддержки спроса", - подтвердил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его словам, во втором квартале 2025 года скидки сохранятся, но как только склады будут разгружаться, а спрос расти, дисконты закончатся. В пресс-службе ГК "Автодом" РИА Новости также подтвердили наличие скидок, однако сообщили об уменьшении ассортимента автомобилей, на которые они распространяются. "Скидки на ряд позиций, по которым нет сильной активности будут еще выше, но все равно это может не дать нужного эффекта", - добавили там.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, авилон, аг "авилон", "автодом"
Бизнес, МОСКВА, Авилон, АГ "Авилон", "Автодом"
03:36 07.05.2025
 
Эксперты рассказали о скидках на новые автомобили в мае

Скидки на новые автомобили у дилеров в мае составляют от сотен тысяч до миллиона рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Скидки на новые автомобили у российских дилеров в мае составляют от сотен тысяч до более миллиона рублей, их размер зависит от бренда, модели и года выпуска машины, сообщили РИА Новости опрошенные торговые компании.
"На период майских праздников импортеры и дилеры предлагают клиентам специальные условия приобретения автомобилей для стимулирования спроса. Размер скидок составляет от 7 до 30%, в денежном выражении это от 200 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей в зависимости от бренда, модели и года выпуска", - рассказал директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров, отвечая на вопрос о скидках на новые машины.
Он добавил, что на некоторые электромобили скидки достигают 2,6 миллиона рублей, а на "эксклюзивные" бренды - до 7 миллионов рублей. Кроме того, по словам Петрова, на определенные люксовые бренды скидки составляют от 1,5 до 4,5 миллиона рублей.
"Да, скидочные программы сохранены, они не сокращаются. Разброс достаточно большой, от ста тысяч до одного миллиона рублей. У дистрибьюторов существует стимулирующий бюджет, который они используют на скидки и компенсации для поддержки спроса", - подтвердил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
По его словам, во втором квартале 2025 года скидки сохранятся, но как только склады будут разгружаться, а спрос расти, дисконты закончатся.
В пресс-службе ГК "Автодом" РИА Новости также подтвердили наличие скидок, однако сообщили об уменьшении ассортимента автомобилей, на которые они распространяются. "Скидки на ряд позиций, по которым нет сильной активности будут еще выше, но все равно это может не дать нужного эффекта", - добавили там.
 
БизнесМОСКВААвилонАГ "Авилон""Автодом"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала