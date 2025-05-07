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Эксперты рассказали о скидках на новые автомобили в мае

Эксперты рассказали о скидках на новые автомобили в мае - 07.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о скидках на новые автомобили в мае

Скидки на новые автомобили у российских дилеров в мае составляют от сотен тысяч до более миллиона рублей, их размер зависит от бренда, модели и года выпуска... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T03:36+0300

2025-05-07T03:36+0300

2025-05-07T03:36+0300

бизнес

москва

авилон

аг "авилон"

"автодом"

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Скидки на новые автомобили у российских дилеров в мае составляют от сотен тысяч до более миллиона рублей, их размер зависит от бренда, модели и года выпуска машины, сообщили РИА Новости опрошенные торговые компании. "На период майских праздников импортеры и дилеры предлагают клиентам специальные условия приобретения автомобилей для стимулирования спроса. Размер скидок составляет от 7 до 30%, в денежном выражении это от 200 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей в зависимости от бренда, модели и года выпуска", - рассказал директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров, отвечая на вопрос о скидках на новые машины. Он добавил, что на некоторые электромобили скидки достигают 2,6 миллиона рублей, а на "эксклюзивные" бренды - до 7 миллионов рублей. Кроме того, по словам Петрова, на определенные люксовые бренды скидки составляют от 1,5 до 4,5 миллиона рублей. "Да, скидочные программы сохранены, они не сокращаются. Разброс достаточно большой, от ста тысяч до одного миллиона рублей. У дистрибьюторов существует стимулирующий бюджет, который они используют на скидки и компенсации для поддержки спроса", - подтвердил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его словам, во втором квартале 2025 года скидки сохранятся, но как только склады будут разгружаться, а спрос расти, дисконты закончатся. В пресс-службе ГК "Автодом" РИА Новости также подтвердили наличие скидок, однако сообщили об уменьшении ассортимента автомобилей, на которые они распространяются. "Скидки на ряд позиций, по которым нет сильной активности будут еще выше, но все равно это может не дать нужного эффекта", - добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, авилон, аг "авилон", "автодом"