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Эксперты рассказали, почему россияне стали реже искать "горящие" туры

Эксперты рассказали, почему россияне стали реже искать "горящие" туры - 07.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, почему россияне стали реже искать "горящие" туры

Российские туристы стали реже искать "горящие" туры и путешествовать в последний момент, сообщил РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T04:52+0300

2025-05-07T04:52+0300

2025-05-07T04:52+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские туристы стали реже искать "горящие" туры и путешествовать в последний момент, сообщил РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев. Российские туроператоры рассказали, что и самих "горящих" предложений сейчас единицы. "Глубина бронирования в первой половине 2025 года достигла 44 дней, это даже больше, чем в 2019 году (40 дней), до пандемии и остальных потрясений, которые сильно изменили ожидания и возможности туристов. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что путешественники гораздо реже ищут так называемые "горячие" предложения, когда туроператоры делают большие скидки на поездки с вылетом в ближайшие даты", - рассказал Козырев. Он отметил, что в нынешнее время перед вылетом цены не только не снижаются, но могут быть даже выше из-за автоматического формирования цен на авиабилеты. "Стоит помнить, что стоимость перевозки тем выше, чем больше продано билетов, поэтому незадолго до планируемой даты полета цифры могут быть самыми высокими", - указал эксперт. "Мы видим тенденцию на рост популярности раннего бронирования. Путешественники реагируют на стабильность перелетов в сочетании с низким курсом валюты – и это стимулирует покупки. Раннее бронирование не только стало выгоднее, но еще и дает возможность выбирать наилучшие предложения, особенно если речь идет о летних отпусках и праздничных датах. Кроме того, места во многих качественных отелях и санаториях с компетентными специалистами разбираются задолго до заселения, поэтому туристы стараются бронировать их заблаговременно", - добавил Козырев. В свою очередь в пресс-службе туроператора "Интурист" РИА Новости сообщили, что "горящие" туры сейчас появляются в продаже крайне редко. "Их единицы, в зависимости от того, какой спрос на направлении. Если говорить о Турции, то пока еще не наступило лето, места на ближайшие даты вылета могут оставаться. Ближе к июню, когда начнутся школьные каникулы и традиционный период отпусков, с "горящими" путевками будет сложнее", - рассказали в компании. "При этом по таким направлениям, как Объединенные Арабские Эмираты и Египет, где летом наступает низкий сезон, наоборот, идет плавное снижение спроса, отельеры снижают цены и дают спецпредложения, соответственно, могут появляться и туры с очень привлекательной стоимостью. Цены могут снижаться от 20 до 60%, плюс появляются различные предложения "дети проживают и питаются бесплатно", апгрейд питания завтрак равно полупансион и прочее", - добавили в "Интуристе". В туроператоре Anex агентству также подтвердили, что в настоящее время популярностью пользуется раннее бронирование, а "горящие" туры уже "ушли в историю". "Это связано с несколькими факторами. Один из которых - правильное планирование предстоящего сезона всех крупных туроператоров. Во-вторых, нужно понимать, что "горящие" туры полностью лишают туристов выбора. Покупая такой тур, очень часто не турист диктует условия - какой отель, какая дата вылета - а покупает то, что осталось", - сообщили в компании.

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туризм, бизнес, россия, москва, турция, египет, интурист, anex