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Эксперт рассказал о последствиях непродуманного энергоперехода - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о последствиях непродуманного энергоперехода
Эксперт рассказал о последствиях непродуманного энергоперехода - 07.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях непродуманного энергоперехода
Непродуманная реализация энергетического перехода в мире и отсутствие международного сотрудничества будут обострять борьбу стран за сырьевые ресурсы - литий,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:16+0300
2025-05-07T09:16+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Непродуманная реализация энергетического перехода в мире и отсутствие международного сотрудничества будут обострять борьбу стран за сырьевые ресурсы - литий, кобальт, редкоземельные металлы, которые нужны для зеленой энергетики, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. "Энергопереход усилит раскол между "климатическими элитами" и "ресурсными донорами", а борьба за "зеленые" металлы станет новым фронтом холодной войны. Глобальный Юг, видя двойные стандарты Запада (ЕС топит углем, но требует от Африки "зеленых" жертв), требует многомиллиардных компенсаций за отказ от ископаемого топлива. Однако вместо равного партнерства возникает неоколониальная схема: Европа и Китай скупают месторождения лития и кобальта под видом "зеленых инвестиций", повторяя логику XIX века", - сказал эксперт. Канищев отметил, что энергопереход требует "не романтизма, а прагматизма", и без диверсификации источников и глобальной кооперации он "обречен на лицемерие". Так, по его словам, Евросоюз, форсируя отказ от российских углеводородов и атома, не создал достаточных резервов для возобновляемой энергетики (ВИЭ), что вернуло его в эпоху угля и импорта сжиженного природного газа из США. При этом Россия, добавил эксперт, превращается в "гибридную энергодержаву", где зеленые проекты служат не только климату, но и поддержанию нефтяной экономики. Россия не только наращивает экспорт нефти и газа в Азию, но и развивает ВИЭ внутри страны, чтобы сохранить доходы от традиционных ресурсов. Канищев ожидает, что, если подход к энергопереходу в мире не изменится, в ближайшие десять лет в мире будут наблюдаться ресурсные войны, и "литий, кобальт и редкоземельные ресурсы станут причиной конфликтов". В то же время рост цен на энергию и еду из-за климатических реформ спровоцирует протесты, и лидерам в этом направлении, то есть западным странам, придется выбирать между экоцелями и стабильностью. При этом в энергобалансе даже у них останутся уголь и газ, но под маркой "временных мер". "Зеленый переход не спасет планету, но переформатирует мировую власть. Те, кто научится балансировать между утопией и реальностью, выиграют гонку - остальные будут платить по их счетам - деньгами, ресурсами или суверенитетом. Это не борьба за планету, а война за передел мира под новым флагом", - заключил эксперт.
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газ, запад, африка, ес
Энергетика, Газ, ЗАПАД, АФРИКА, ЕС
09:16 07.05.2025
 
Эксперт рассказал о последствиях непродуманного энергоперехода

Эксперт Канищев: энергопереход обострит борьбу стран за сырьевые ресурсы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Непродуманная реализация энергетического перехода в мире и отсутствие международного сотрудничества будут обострять борьбу стран за сырьевые ресурсы - литий, кобальт, редкоземельные металлы, которые нужны для зеленой энергетики, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
"Энергопереход усилит раскол между "климатическими элитами" и "ресурсными донорами", а борьба за "зеленые" металлы станет новым фронтом холодной войны. Глобальный Юг, видя двойные стандарты Запада (ЕС топит углем, но требует от Африки "зеленых" жертв), требует многомиллиардных компенсаций за отказ от ископаемого топлива. Однако вместо равного партнерства возникает неоколониальная схема: Европа и Китай скупают месторождения лития и кобальта под видом "зеленых инвестиций", повторяя логику XIX века", - сказал эксперт.
Канищев отметил, что энергопереход требует "не романтизма, а прагматизма", и без диверсификации источников и глобальной кооперации он "обречен на лицемерие". Так, по его словам, Евросоюз, форсируя отказ от российских углеводородов и атома, не создал достаточных резервов для возобновляемой энергетики (ВИЭ), что вернуло его в эпоху угля и импорта сжиженного природного газа из США.
При этом Россия, добавил эксперт, превращается в "гибридную энергодержаву", где зеленые проекты служат не только климату, но и поддержанию нефтяной экономики. Россия не только наращивает экспорт нефти и газа в Азию, но и развивает ВИЭ внутри страны, чтобы сохранить доходы от традиционных ресурсов.
Канищев ожидает, что, если подход к энергопереходу в мире не изменится, в ближайшие десять лет в мире будут наблюдаться ресурсные войны, и "литий, кобальт и редкоземельные ресурсы станут причиной конфликтов". В то же время рост цен на энергию и еду из-за климатических реформ спровоцирует протесты, и лидерам в этом направлении, то есть западным странам, придется выбирать между экоцелями и стабильностью. При этом в энергобалансе даже у них останутся уголь и газ, но под маркой "временных мер".
"Зеленый переход не спасет планету, но переформатирует мировую власть. Те, кто научится балансировать между утопией и реальностью, выиграют гонку - остальные будут платить по их счетам - деньгами, ресурсами или суверенитетом. Это не борьба за планету, а война за передел мира под новым флагом", - заключил эксперт.
Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
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