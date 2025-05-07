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Энергопотребление в энергосистеме юга России выросло на 3,4%
Энергопотребление в энергосистеме юга России выросло на 3,4% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Энергопотребление в энергосистеме юга России выросло на 3,4%
Энергопотребление в энергосистеме юга России в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) выросло на 3,4%, сильнее всего в Ингушетии - на 22,7%, сообщили в Системном... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:07+0300
2025-05-07T15:07+0300
2025-05-07T15:07+0300
энергетика
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в энергосистеме юга России в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) выросло на 3,4%, сильнее всего в Ингушетии - на 22,7%, сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). "В минувший ОЗП потребление электроэнергии в энергообъединении (юга страны - ред.) увеличилось на 3,4% по сравнению с прошлым периодом. Значительный вклад в рост показателя внесли энергосистемы Республики Ингушетия (+22,7%), Республики Дагестан и Чеченской Республики (+8,1%), Республики Крым и города Севастополя (+7,7%), Кабардино-Балкарской Республики (+7,5%)", - сказано в сообщении.
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Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Ингушетия, СЕВАСТОПОЛЬ
Энергопотребление в энергосистеме юга России выросло на 3,4%
СО ЕЭС: энергопотребление в энергосистеме юга России выросло на 3,4%
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в энергосистеме юга России в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) выросло на 3,4%, сильнее всего в Ингушетии - на 22,7%, сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС).
"В минувший ОЗП потребление электроэнергии в энергообъединении (юга страны - ред.) увеличилось на 3,4% по сравнению с прошлым периодом. Значительный вклад в рост показателя внесли энергосистемы Республики Ингушетия (+22,7%), Республики Дагестан и Чеченской Республики (+8,1%), Республики Крым и города Севастополя (+7,7%), Кабардино-Балкарской Республики (+7,5%)", - сказано в сообщении.
В СО ЕЭС спрогнозировали летний максимум энергопотребления