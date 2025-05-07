https://1prime.ru/20250507/enrgopotreblenie-857366452.html

Энергопотребление в энергосистеме юга России выросло на 3,4%

Энергопотребление в энергосистеме юга России выросло на 3,4% - 07.05.2025, ПРАЙМ

Энергопотребление в энергосистеме юга России выросло на 3,4%

Энергопотребление в энергосистеме юга России в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) выросло на 3,4%, сильнее всего в Ингушетии - на 22,7%, сообщили в Системном... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T15:07+0300

2025-05-07T15:07+0300

2025-05-07T15:07+0300

энергетика

россия

москва

ингушетия

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/img/82276/69/822766951_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffe84221e7df166b2a23458bace1fab4.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в энергосистеме юга России в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) выросло на 3,4%, сильнее всего в Ингушетии - на 22,7%, сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). "В минувший ОЗП потребление электроэнергии в энергообъединении (юга страны - ред.) увеличилось на 3,4% по сравнению с прошлым периодом. Значительный вклад в рост показателя внесли энергосистемы Республики Ингушетия (+22,7%), Республики Дагестан и Чеченской Республики (+8,1%), Республики Крым и города Севастополя (+7,7%), Кабардино-Балкарской Республики (+7,5%)", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250418/energopotreblenie-856819221.html

москва

ингушетия

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, ингушетия, севастополь