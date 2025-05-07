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Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить процесс членства Украины

Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить процесс членства Украины - 07.05.2025, ПРАЙМ

Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить процесс членства Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T10:40+0300

2025-05-07T10:40+0300

2025-05-07T10:40+0300

политика

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киев

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году. "Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира", - уверена глава ЕК.

https://1prime.ru/20250507/ukraina-857350517.html

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украина, брюссель, киев, урсула фон дер ляйен, ес, ек