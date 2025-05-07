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Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить процесс членства Украины - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить процесс членства Украины
Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить процесс членства Украины - 07.05.2025, ПРАЙМ
Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить процесс членства Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:40+0300
2025-05-07T10:40+0300
политика
украина
брюссель
киев
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году. "Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира", - уверена глава ЕК.
https://1prime.ru/20250507/ukraina-857350517.html
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украина, брюссель, киев, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Политика, УКРАИНА, Брюссель, Киев, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
10:40 07.05.2025
 
Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить процесс членства Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины к ЕС

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году.
"Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира", - уверена глава ЕК.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Мирное соглашение по Украине должно стать переломным, заявила фон дер Ляйен
10:29
 
ПолитикаУКРАИНАБрюссельКиевУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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