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ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз

ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз - 07.05.2025, ПРАЙМ

ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз

Еврокомиссия не намерена продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины на территорию Евросоюза после 5 июня. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель ЕК | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T13:26+0300

2025-05-07T13:26+0300

2025-05-07T13:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия не намерена продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины на территорию Евросоюза после 5 июня. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель ЕК Олоф Жилл. "Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится", - заметил он.Согласно Жиллу, Еврокомиссия на данный момент изучает альтернативные меры поддержки украинского сельхозсектора.

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