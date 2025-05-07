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ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз - 07.05.2025, ПРАЙМ
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз
Еврокомиссия не намерена продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины на территорию Евросоюза после 5 июня. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель ЕК | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:26+0300
2025-05-07T13:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия не намерена продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины на территорию Евросоюза после 5 июня. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель ЕК Олоф Жилл. "Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится", - заметил он.Согласно Жиллу, Еврокомиссия на данный момент изучает альтернативные меры поддержки украинского сельхозсектора.
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Экономика, Брюссель, УКРАИНА, ЕК, ЕС
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия не намерена продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины на территорию Евросоюза после 5 июня. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель ЕК Олоф Жилл.
"Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится", - заметил он.
Согласно Жиллу, Еврокомиссия на данный момент изучает альтернативные меры поддержки украинского сельхозсектора.
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