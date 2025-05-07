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Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны - 07.05.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны

Курс евро к доллару снижается в среду днем после публикации статистики из еврозоны, также рынки ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:30+0300

2025-05-07T12:30+0300

2025-05-07T12:30+0300

экономика

рынки

сша

евростат

федрезерв

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в среду днем после публикации статистики из еврозоны, также рынки ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.26 мск курс евро к доллару снижается до 1,1353 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1369 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 143,40 иены с уровня предыдущего закрытия в 142,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,25%, до 99,52 пункта. Ранее в среду европейское статагентство Евростат заявило, что розничные продажи в еврозоне в марте выросли на 1,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 1,6%, к февралю показатель снизился на 0,1%, тогда как ожидалась нулевая динамика. Трейдеры ожидают позднее в среду решений Федрезерва. По данным CME Group, большинство аналитиков (95,6%) ждут сохранения учётной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. На июнь 69,8% экспертов ждут ставку также на текущем уровне, а в июле порядка 75% ждут её на уровне ниже текущего. Также в четверг пройдёт заседание британского центробанка, регулятор также обновит основные макроэкономические прогнозы. Аналитики полагают, что центробанк снизит ставку до 4,25% с 4,5%.

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рынки, сша, евростат, федрезерв