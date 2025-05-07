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Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1%
Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1%
Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% по сравнению с февралем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 07.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% по сравнению с февралем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали нулевую динамику в месячном выражении. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в марте вырос на 1,5%, аналитики ожидали увеличения показателя на 1,8%. В Евросоюзе розничные продажи в марте снизились на 0,1% в месячном выражении, а в годовом - увеличились на 1,4%. Агентство также пересмотрело показатели февраля: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 1,9% с 2,3%, а в ЕС – до увеличения на 1,8% с 2%. Месячная динамика была пересмотрена до роста на 0,2% с 0,3% для еврозоны, и также до нулевой динамики с роста на 0,2% - для ЕС. Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в марте в Люксембурге (+9,4%), в Болгарии (+5,4%) и на Кипре (+5%). Наибольшее снижение наблюдалось в Словакии (-2,9%), Польше (-1,8%) и Италии (-1,4%). Объем продаж продовольствия и табачной продукции в марте в годовом выражении в еврозоне вырос на 0,6%, в ЕС – на 0,1%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 2,3%, в Евросоюзе - на 2,7%.
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бизнес, мировая экономика, люксембург, болгария, кипр, ес, евростат
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЛЮКСЕМБУРГ, БОЛГАРИЯ, КИПР, ЕС, Евростат
Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1%
Евростат: розничные продажи в еврозоне в марте снизились на 0,1%
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% по сравнению с февралем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали нулевую динамику в месячном выражении.
В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в марте вырос на 1,5%, аналитики ожидали увеличения показателя на 1,8%. В Евросоюзе розничные продажи в марте снизились на 0,1% в месячном выражении, а в годовом - увеличились на 1,4%.
Агентство также пересмотрело показатели февраля: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 1,9% с 2,3%, а в ЕС – до увеличения на 1,8% с 2%. Месячная динамика была пересмотрена до роста на 0,2% с 0,3% для еврозоны, и также до нулевой динамики с роста на 0,2% - для ЕС.
Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в марте в Люксембурге (+9,4%), в Болгарии (+5,4%) и на Кипре (+5%). Наибольшее снижение наблюдалось в Словакии (-2,9%), Польше (-1,8%) и Италии (-1,4%).
Объем продаж продовольствия и табачной продукции в марте в годовом выражении в еврозоне вырос на 0,6%, в ЕС – на 0,1%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 2,3%, в Евросоюзе - на 2,7%.
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