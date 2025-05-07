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"Яндекс Фабрика" представила первые вакуумные наушники
"Яндекс Фабрика" представила первые вакуумные наушники - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Фабрика" представила первые вакуумные наушники
"Яндекс Фабрика" представила первые беспроводные вакуумные наушники от своего бренда Commo, которые оснащены системой активного шумоподавления, сообщили РИА... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T06:32+0300
2025-05-07T06:32+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Яндекс Фабрика" представила первые беспроводные вакуумные наушники от своего бренда Commo, которые оснащены системой активного шумоподавления, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Яндекс Фабрика" выпустила беспроводные вакуумные (внутриканальные) наушники OST Earphones от бренда Commo. Они подойдут для прогулки или занятий спортом, а система активного шумоподавления (ANC — Active Noise Cancellation) поможет слушать музыку или подкаст в метро без посторонних звуков", - говорится в сообщении.
Так, устройство поддерживает сенсорное управление — чтобы переключить трек, ответить на звонок и включить режим шумоподавления или прозрачности, нужно коснуться наушников. Они представлены в трех цветах: сером, лавандовом и белом. А кейс поддерживает беспроводную зарядку. Уровень заряда отображается через цветной индикатор на корпусе.
Наушники обеспечивают широкий частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц - это позволяет отчетливо слышать как глубокие басы, так и высокие ноты. Они имеют стандарт защиты, который обеспечивает устойчивость к воздействию пота и брызг воды. Наушники могут работать до шести часов, а футляр обеспечивает еще четыре подзарядки устройств.
Стоимость модели составляет 4990 рублей.
По данным "Яндекс Маркета", в целом число заказов наушников на сервисе выросло в 2024 году в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Беспроводные модели показали за тот же период аналогичный рост.
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Технологии, Бизнес, МОСКВА, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
"Яндекс Фабрика" представила первые вакуумные наушники
"Яндекс Фабрика" представила первые беспроводные вакуумные наушники Commo
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Яндекс Фабрика" представила первые беспроводные вакуумные наушники от своего бренда Commo, которые оснащены системой активного шумоподавления, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Яндекс Фабрика" выпустила беспроводные вакуумные (внутриканальные) наушники OST Earphones от бренда Commo. Они подойдут для прогулки или занятий спортом, а система активного шумоподавления (ANC — Active Noise Cancellation) поможет слушать музыку или подкаст в метро без посторонних звуков", - говорится в сообщении.
Так, устройство поддерживает сенсорное управление — чтобы переключить трек, ответить на звонок и включить режим шумоподавления или прозрачности, нужно коснуться наушников. Они представлены в трех цветах: сером, лавандовом и белом. А кейс поддерживает беспроводную зарядку. Уровень заряда отображается через цветной индикатор на корпусе.
Наушники обеспечивают широкий частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц - это позволяет отчетливо слышать как глубокие басы, так и высокие ноты. Они имеют стандарт защиты, который обеспечивает устойчивость к воздействию пота и брызг воды. Наушники могут работать до шести часов, а футляр обеспечивает еще четыре подзарядки устройств.
Стоимость модели составляет 4990 рублей.
По данным "Яндекс Маркета", в целом число заказов наушников на сервисе выросло в 2024 году в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Беспроводные модели показали за тот же период аналогичный рост.