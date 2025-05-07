Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250507/fitso-857353994.html
Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ
Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:46+0300
2025-05-07T11:47+0300
энергетика
газ
словакия
запад
роберт фицо
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. "Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от российских энергоресурсов. Он сравнил желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой", добавив, что Словакия будет работать над тем, чтобы обратить внимание Европейской комиссии на риски, связанные с этим решением.
https://1prime.ru/20250507/sanktsii-857351993.html
словакия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_129:0:2750:1966_1920x0_80_0_0_a8a6626143bd07726c7f3ca085baa6a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, словакия, запад, роберт фицо, россия
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, Роберт Фицо, РОССИЯ
11:46 07.05.2025 (обновлено: 11:47 07.05.2025)
 
Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ

Фицо: отказ ЕС от российских энергоресурсов станет экономическим самоубийством

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов.
"Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от российских энергоресурсов.
Он сравнил желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой", добавив, что Словакия будет работать над тем, чтобы обратить внимание Европейской комиссии на риски, связанные с этим решением.
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России
10:54
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯЗАПАДРоберт ФицоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала