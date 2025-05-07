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Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ
Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:46+0300
2025-05-07T11:46+0300
2025-05-07T11:47+0300
энергетика
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БРАТИСЛАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. "Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от российских энергоресурсов. Он сравнил желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой", добавив, что Словакия будет работать над тем, чтобы обратить внимание Европейской комиссии на риски, связанные с этим решением.
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газ, словакия, запад, роберт фицо, россия
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, Роберт Фицо, РОССИЯ
Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ
Фицо: отказ ЕС от российских энергоресурсов станет экономическим самоубийством
БРАТИСЛАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов.
"Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от российских энергоресурсов.
Он сравнил желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой", добавив, что Словакия будет работать над тем, чтобы обратить внимание Европейской комиссии на риски, связанные с этим решением.
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