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Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ

Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ - 07.05.2025, ПРАЙМ

Фицо назвал экономическим самоубийством отказ ЕС от энергоресурсов из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T11:46+0300

2025-05-07T11:46+0300

2025-05-07T11:47+0300

энергетика

газ

словакия

запад

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. "Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от российских энергоресурсов. Он сравнил желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой", добавив, что Словакия будет работать над тем, чтобы обратить внимание Европейской комиссии на риски, связанные с этим решением.

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газ, словакия, запад, роберт фицо, россия