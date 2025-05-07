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FT: ФРГ и еще 10 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги ЕС - 07.05.2025, ПРАЙМ
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FT: ФРГ и еще 10 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги ЕС
FT: ФРГ и еще 10 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги ЕС - 07.05.2025, ПРАЙМ
FT: ФРГ и еще 10 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги ЕС
Одиннадцать стран ЕС, в числе которых Германия, Франция и Нидерланды, пытаются помешать Венгрии разморозить более 750 миллионов евро из фондов ЕС, сообщила... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T23:27+0300
2025-05-07T23:27+0300
экономика
венгрия
германия
виктор орбан
ес
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Одиннадцать стран ЕС, в числе которых Германия, Франция и Нидерланды, пытаются помешать Венгрии разморозить более 750 миллионов евро из фондов ЕС, сообщила газета Financial Times. Как пишет газета со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС, Венгрия в феврале использовала юридические возможности для разблокировки 157 миллионов евро, запросив изменение планов расходов по фондам сплочения для регионального развития, и теперь запросила перевод еще 605 миллионов евро из замороженных фондов на другие программы. "Перспектива того, что Будапешт получит эти деньги без проведения необходимых реформ, встревожила группу из одиннадцати стран, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды, которые теперь пытаются заблокировать этот процесс", - говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Венгрия получит все заблокированные средства из бюджета и фондов Евросоюза, поскольку иначе наложит вето на проект следующего семилетнего бюджета сообщества. В середине декабря 2023 года Еврокомиссия сообщила, что готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств. В сентябре 2022 года ЕК предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований ЕК, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
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венгрия, германия, виктор орбан, ес
Экономика, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, Виктор Орбан, ЕС
23:27 07.05.2025
 
FT: ФРГ и еще 10 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги ЕС

FT: ФРГ и еще 10 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги из фондов ЕС

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Одиннадцать стран ЕС, в числе которых Германия, Франция и Нидерланды, пытаются помешать Венгрии разморозить более 750 миллионов евро из фондов ЕС, сообщила газета Financial Times.
Как пишет газета со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС, Венгрия в феврале использовала юридические возможности для разблокировки 157 миллионов евро, запросив изменение планов расходов по фондам сплочения для регионального развития, и теперь запросила перевод еще 605 миллионов евро из замороженных фондов на другие программы.
"Перспектива того, что Будапешт получит эти деньги без проведения необходимых реформ, встревожила группу из одиннадцати стран, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды, которые теперь пытаются заблокировать этот процесс", - говорится в сообщении.
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Венгрия получит все заблокированные средства из бюджета и фондов Евросоюза, поскольку иначе наложит вето на проект следующего семилетнего бюджета сообщества.
В середине декабря 2023 года Еврокомиссия сообщила, что готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств. В сентябре 2022 года ЕК предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований ЕК, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
 
ЭкономикаВЕНГРИЯГЕРМАНИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
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