https://1prime.ru/20250507/frs-857380920.html
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента - 07.05.2025, ПРАЙМ
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:13+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.Несмотря на то, что колебания в объемах чистого экспорта повлияли на данные, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти устойчивыми темпами, указывает регулятор. Уровень безработицы стабилизировался, как и условия на рынке труда. При этом инфляция остается несколько завышенной.ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией в случае возникновения рисков для целевых показателей занятости и инфляции.Американский центробанк также отметил, что продолжит сокращать объем активов. С апреля ежемесячный лимит выкупа казначейских ценных бумаг был понижен до 5 миллиардов долларов, а лимит выкупа долговых и ипотечных ценных бумаг остался на уровне 35 миллиардов долларов.
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сша, фрс, ключевая ставка фрс сша
Экономика, США, ФРС, ключевая ставка ФРС США
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента
ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
Доллар растет к евро и иене перед публикацией решений ФРС США
Несмотря на то, что колебания в объемах чистого экспорта повлияли на данные, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти устойчивыми темпами, указывает регулятор. Уровень безработицы стабилизировался, как и условия на рынке труда. При этом инфляция остается несколько завышенной.
ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией в случае возникновения рисков для целевых показателей занятости и инфляции.
Американский центробанк также отметил, что продолжит сокращать объем активов. С апреля ежемесячный лимит выкупа казначейских ценных бумаг был понижен до 5 миллиардов долларов, а лимит выкупа долговых и ипотечных ценных бумаг остался на уровне 35 миллиардов долларов.