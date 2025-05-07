https://1prime.ru/20250507/frs-857382199.html
В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году
В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году - 07.05.2025, ПРАЙМ
В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не может определенно сказать, будет ли снижать процентную ставку в этом году, поскольку данное решение будет... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T22:33+0300
2025-05-07T22:33+0300
2025-05-07T22:33+0300
джером пауэлл
сша
фрс
ключевая ставка фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/05/841370512_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9b65da20e61731ae4e240b9c20f3b3be.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не может определенно сказать, будет ли снижать процентную ставку в этом году, поскольку данное решение будет зависеть от влияния введенных США импортных пошлины на американскую экономику, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. "Это будет зависеть. Я думаю, нужно сделать шаг назад и осознать, почему мы там, где мы есть. Нам нужно будет посмотреть, какое будет развитие. Есть сценарии, при которых нам было бы целесообразно снизить ставки в этом году. Есть случаи, в которых этого не будет", - сообщил он на брифинге. Пауэлл добавил, что ФРС необходимо сначала понять больше о том, какими будут экономические последствия для занятости и инфляции от введенных импортных пошлин США. "Я не могу сказать с уверенностью, что я знаю, каким будет путь", - заключил он. Ранее ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
https://1prime.ru/20250507/pauell-857381951.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/05/841370512_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_d7d90c22932093d3bf44dcdd8e87341e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джером пауэлл, сша, фрс, ключевая ставка фрс сша
Джером Пауэлл, США, ФРС, ключевая ставка ФРС США
В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году
В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году из-за непонимания влияния пошлин
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не может определенно сказать, будет ли снижать процентную ставку в этом году, поскольку данное решение будет зависеть от влияния введенных США импортных пошлины на американскую экономику, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
"Это будет зависеть. Я думаю, нужно сделать шаг назад и осознать, почему мы там, где мы есть. Нам нужно будет посмотреть, какое будет развитие. Есть сценарии, при которых нам было бы целесообразно снизить ставки в этом году. Есть случаи, в которых этого не будет", - сообщил он на брифинге.
Пауэлл добавил, что ФРС необходимо сначала понять больше о том, какими будут экономические последствия для занятости и инфляции от введенных импортных пошлин США.
Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин
"Я не могу сказать с уверенностью, что я знаю, каким будет путь", - заключил он.
Ранее ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.