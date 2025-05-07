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В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году

В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году - 07.05.2025, ПРАЙМ

В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не может определенно сказать, будет ли снижать процентную ставку в этом году, поскольку данное решение будет... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T22:33+0300

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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не может определенно сказать, будет ли снижать процентную ставку в этом году, поскольку данное решение будет зависеть от влияния введенных США импортных пошлины на американскую экономику, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. "Это будет зависеть. Я думаю, нужно сделать шаг назад и осознать, почему мы там, где мы есть. Нам нужно будет посмотреть, какое будет развитие. Есть сценарии, при которых нам было бы целесообразно снизить ставки в этом году. Есть случаи, в которых этого не будет", - сообщил он на брифинге. Пауэлл добавил, что ФРС необходимо сначала понять больше о том, какими будут экономические последствия для занятости и инфляции от введенных импортных пошлин США. "Я не могу сказать с уверенностью, что я знаю, каким будет путь", - заключил он. Ранее ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.

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