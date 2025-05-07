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Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора
Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора - 07.05.2025, ПРАЙМ
Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что при принятии решений о действиях финансового регулятора не учитывает требования и угрозы... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T22:37+0300
2025-05-07T22:38+0300
экономика
фрс
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дональд трамп
джером пауэлл
финансы
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что при принятии решений о действиях финансового регулятора не учитывает требования и угрозы президента Дональд Трампа и сохраняет независимость. "Никак не влияет на нашу работу. Мы всегда будем делать то же самое: мы используем наши инструменты для максимальной занятости и стабильности во благо американцев. Учитывать мы всегда будем только экономические риски и прогнозы", - заявил Пауэлл на вопрос о том, влияют ли призывы Трампа к снижению ключевой ставки на процесс оценки необходимости этого. Пауэлл подчеркнул, что ФРС сохраняет независимость. Ранее Трамп призывал Пауэлла снизить ключевую ставку, утверждая, что это отражает реальную ситуацию в экономике, а если глава ФРС этого не понимает, ему не место на должности. Затем президент смягчил риторику. Пауэлл заявил, что на решение о ключевой ставке влияет неопределенность на фоне пошлин Трампа. Эксперты сходятся в том, что увольнение по политическим причинам было бы воспринято рынками как вмешательство в работу регулятора и потеря органом независимости.
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фрс, сша, дональд трамп, джером пауэлл, финансы
Экономика, ФРС, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Финансы
22:37 07.05.2025 (обновлено: 22:38 07.05.2025)
 
Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора

Глава ФРС заявил, что угрозы Трампа не влияют на действия регулятора

© fotolia.com / qingwaЗдание ФРС США
Здание ФРС США - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© fotolia.com / qingwa
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что при принятии решений о действиях финансового регулятора не учитывает требования и угрозы президента Дональд Трампа и сохраняет независимость.
"Никак не влияет на нашу работу. Мы всегда будем делать то же самое: мы используем наши инструменты для максимальной занятости и стабильности во благо американцев. Учитывать мы всегда будем только экономические риски и прогнозы", - заявил Пауэлл на вопрос о том, влияют ли призывы Трампа к снижению ключевой ставки на процесс оценки необходимости этого.
Пауэлл подчеркнул, что ФРС сохраняет независимость.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году
22:33
Ранее Трамп призывал Пауэлла снизить ключевую ставку, утверждая, что это отражает реальную ситуацию в экономике, а если глава ФРС этого не понимает, ему не место на должности. Затем президент смягчил риторику. Пауэлл заявил, что на решение о ключевой ставке влияет неопределенность на фоне пошлин Трампа. Эксперты сходятся в том, что увольнение по политическим причинам было бы воспринято рынками как вмешательство в работу регулятора и потеря органом независимости.
 
ЭкономикаФРССШАДональд ТрампДжером ПауэллФинансы
 
 
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