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Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора

Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора - 07.05.2025, ПРАЙМ

Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что при принятии решений о действиях финансового регулятора не учитывает требования и угрозы... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T22:37+0300

2025-05-07T22:37+0300

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экономика

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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что при принятии решений о действиях финансового регулятора не учитывает требования и угрозы президента Дональд Трампа и сохраняет независимость. "Никак не влияет на нашу работу. Мы всегда будем делать то же самое: мы используем наши инструменты для максимальной занятости и стабильности во благо американцев. Учитывать мы всегда будем только экономические риски и прогнозы", - заявил Пауэлл на вопрос о том, влияют ли призывы Трампа к снижению ключевой ставки на процесс оценки необходимости этого. Пауэлл подчеркнул, что ФРС сохраняет независимость. Ранее Трамп призывал Пауэлла снизить ключевую ставку, утверждая, что это отражает реальную ситуацию в экономике, а если глава ФРС этого не понимает, ему не место на должности. Затем президент смягчил риторику. Пауэлл заявил, что на решение о ключевой ставке влияет неопределенность на фоне пошлин Трампа. Эксперты сходятся в том, что увольнение по политическим причинам было бы воспринято рынками как вмешательство в работу регулятора и потеря органом независимости.

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фрс, сша, дональд трамп, джером пауэлл, финансы