https://1prime.ru/20250507/frs-857382455.html
Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора
Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора - 07.05.2025, ПРАЙМ
Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что при принятии решений о действиях финансового регулятора не учитывает требования и угрозы... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T22:37+0300
2025-05-07T22:37+0300
2025-05-07T22:38+0300
экономика
фрс
сша
дональд трамп
джером пауэлл
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/76641/86/766418608_0:33:1500:877_1920x0_80_0_0_7fa031d9c74be85c9a2900446ff62cc6.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что при принятии решений о действиях финансового регулятора не учитывает требования и угрозы президента Дональд Трампа и сохраняет независимость. "Никак не влияет на нашу работу. Мы всегда будем делать то же самое: мы используем наши инструменты для максимальной занятости и стабильности во благо американцев. Учитывать мы всегда будем только экономические риски и прогнозы", - заявил Пауэлл на вопрос о том, влияют ли призывы Трампа к снижению ключевой ставки на процесс оценки необходимости этого. Пауэлл подчеркнул, что ФРС сохраняет независимость. Ранее Трамп призывал Пауэлла снизить ключевую ставку, утверждая, что это отражает реальную ситуацию в экономике, а если глава ФРС этого не понимает, ему не место на должности. Затем президент смягчил риторику. Пауэлл заявил, что на решение о ключевой ставке влияет неопределенность на фоне пошлин Трампа. Эксперты сходятся в том, что увольнение по политическим причинам было бы воспринято рынками как вмешательство в работу регулятора и потеря органом независимости.
https://1prime.ru/20250507/frs-857382199.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76641/86/766418608_120:0:1453:1000_1920x0_80_0_0_18e483a4b0ad34fe367fec29a26b2ee1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрс, сша, дональд трамп, джером пауэлл, финансы
Экономика, ФРС, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Финансы
Пауэлл: угрозы Трампа не влияют на действия регулятора
Глава ФРС заявил, что угрозы Трампа не влияют на действия регулятора
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что при принятии решений о действиях финансового регулятора не учитывает требования и угрозы президента Дональд Трампа и сохраняет независимость.
"Никак не влияет на нашу работу. Мы всегда будем делать то же самое: мы используем наши инструменты для максимальной занятости и стабильности во благо американцев. Учитывать мы всегда будем только экономические риски и прогнозы", - заявил Пауэлл на вопрос о том, влияют ли призывы Трампа к снижению ключевой ставки на процесс оценки необходимости этого.
Пауэлл подчеркнул, что ФРС сохраняет независимость.
В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году
Ранее Трамп призывал Пауэлла снизить ключевую ставку, утверждая, что это отражает реальную ситуацию в экономике, а если глава ФРС этого не понимает, ему не место на должности. Затем президент смягчил риторику. Пауэлл заявил, что на решение о ключевой ставке влияет неопределенность на фоне пошлин Трампа. Эксперты сходятся в том, что увольнение по политическим причинам было бы воспринято рынками как вмешательство в работу регулятора и потеря органом независимости.