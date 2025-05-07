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Глава ФРС оценил состояние экономики США
Глава ФРС оценил состояние экономики США - 07.05.2025, ПРАЙМ
Глава ФРС оценил состояние экономики США
Американская экономика в хорошем состоянии, несмотря на увеличившуюся неопределенность, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T22:39+0300
2025-05-07T22:39+0300
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Американская экономика в хорошем состоянии, несмотря на увеличившуюся неопределенность, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Ранее министр финансов страны Скотт Бессент констатировал, что экономика США не находится в состоянии рецессии. "Несмотря на возросшую неопределенность, экономика все еще находится в хорошем состоянии. Уровень безработицы остается низким, а рынок труда находится на уровне максимальной занятости или близком к нему. Инфляция значительно снизилась, но несколько превышает нашу долгосрочную цель в 2%", - сказал Пауэлл журналистам. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, фрс, мировая экономика, джером пауэлл, скотт бессент, дональд трамп
Экономика, США, ФРС, Мировая экономика, Джером Пауэлл, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Глава ФРС оценил состояние экономики США
Пауэлл: экономика США в хорошем состоянии, несмотря на повышенную неопределенность
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Американская экономика в хорошем состоянии, несмотря на увеличившуюся неопределенность, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
Ранее министр финансов страны Скотт Бессент констатировал, что экономика США не находится в состоянии рецессии.
"Несмотря на возросшую неопределенность, экономика все еще находится в хорошем состоянии. Уровень безработицы остается низким, а рынок труда находится на уровне максимальной занятости или близком к нему. Инфляция значительно снизилась, но несколько превышает нашу долгосрочную цель в 2%", - сказал Пауэлл журналистам.
Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.