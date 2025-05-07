https://1prime.ru/20250507/fsb-857348759.html

ФСБ выявила на Украине 150 колл-центров по мошенничеству против россиян

ФСБ выявила на Украине 150 колл-центров по мошенничеству против россиян - 07.05.2025, ПРАЙМ

ФСБ выявила на Украине 150 колл-центров по мошенничеству против россиян

На Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:47+0300

2025-05-07T09:47+0300

2025-05-07T09:57+0300

россия

общество

украина

киев

ес

всу

фсб

мошенничество

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. На Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" колл-центров идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований, сообщили в ЦОС ФСБ. "По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 колл-центров. Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) указанных и других городов Украины, а также отдельных стран ЕС", - говорится в сообщении. Отмечается, что организаторы мошеннической деятельности привлекают пособников на территории России, размещая объявления на "специализированных русскоязычных интернет-ресурсах", а оплата осуществляется посуточно с использованием криптовалюты. Подчеркивается, что завербованным пособникам отрабатываются инструкции по подбору и аренде на срок до 2 недель квартир на верхних этажах жилых домов, на первых этажах которых расположены организации и компании, предлагающие посредством автоматизированных телефонных станций различные услуги населению. Кроме того, в некоторых случаях формируются устойчивые организованные пособнические группы, передвигающиеся по территории России (гастролеры), фиксируется установка нелегального оборудования в арендованном и перемещающемся между регионами автотранспорте. "Значительная часть денежных средств от телефонного мошенничества идет на финансирование ВС Украины и националистических бандформирований", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250507/ukraina-857344934.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, киев, ес, всу, фсб