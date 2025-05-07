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ФСБ задержала украинских агентов, планировавших теракт в Каховке - 07.05.2025, ПРАЙМ
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ФСБ задержала украинских агентов, планировавших теракт в Каховке
ФСБ задержала украинских агентов, планировавших теракт в Каховке - 07.05.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала украинских агентов, планировавших теракт в Каховке
Силовики задержали троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника "Танк Т-34" во время митинга,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:49+0300
2025-05-07T11:49+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Силовики задержали троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника "Танк Т-34" во время митинга, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в Херсонской области. В результате проведенных мероприятий задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника "Танк Т-34", установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской Армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города", - говорится в сообщении. Правоохранителями изъяты четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту. "Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", - подчеркнули в ФСБ.
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общество , россия, украина, рф, фсб
Происшествия, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, ФСБ
11:49 07.05.2025
 
ФСБ задержала украинских агентов, планировавших теракт в Каховке

ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших взорвать танк Т-34 в Каховке

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Силовики задержали троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника "Танк Т-34" во время митинга, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в Херсонской области. В результате проведенных мероприятий задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника "Танк Т-34", установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской Армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города", - говорится в сообщении.
Правоохранителями изъяты четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту.
"Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", - подчеркнули в ФСБ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
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