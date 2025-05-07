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Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются перед итогами заседания ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются перед итогами заседания ФРС США
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются перед итогами заседания ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются перед итогами заседания ФРС США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:58+0300
2025-05-07T14:58+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,68% - до 41 198 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,58%, до 19 992,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,6%, до 5 659,25 пункта. В среду аналитики будут следить за итогами майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (97%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%. "Предстоящая встреча формирует ожидания больше, чем обычно, так как это первое решение с объявления взаимных пошлин", - цитирует агентство Блумберг аналитика по ставкам Commerzbank Эрика Лиема (Eric Liem). Он добавил, что "устные" прогнозы будут играть ключевую роль, поскольку рынок уже отложил ожидания по смягчению денежно-кредитной политики. Акции Walt Disney на предторгах поднимаются в цене более чем на 6% после публикации отчетности. Выручка компании за второй квартал выросла на 7% в годовом выражении - до 23,621 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 22,12 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию при этом составила 1,45 доллара, прогноз предполагал прибыль в 1,21 доллара.
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рынок, торги, сша, commerzbank, walt disney, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, commerzbank, Walt Disney, Nasdaq Composite
14:58 07.05.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются перед итогами заседания ФРС США

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут перед публикацией итогов заседания ФРС США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,68% - до 41 198 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,58%, до 19 992,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,6%, до 5 659,25 пункта.
В среду аналитики будут следить за итогами майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (97%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%.
"Предстоящая встреча формирует ожидания больше, чем обычно, так как это первое решение с объявления взаимных пошлин", - цитирует агентство Блумберг аналитика по ставкам Commerzbank Эрика Лиема (Eric Liem). Он добавил, что "устные" прогнозы будут играть ключевую роль, поскольку рынок уже отложил ожидания по смягчению денежно-кредитной политики.
Акции Walt Disney на предторгах поднимаются в цене более чем на 6% после публикации отчетности. Выручка компании за второй квартал выросла на 7% в годовом выражении - до 23,621 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 22,12 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию при этом составила 1,45 доллара, прогноз предполагал прибыль в 1,21 доллара.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне корпоративных новостей
Вчера, 14:36
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАcommerzbankWalt DisneyNasdaq Composite
 
 
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