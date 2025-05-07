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Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются перед итогами заседания ФРС США

Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются перед итогами заседания ФРС США - 07.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются перед итогами заседания ФРС США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:58+0300

2025-05-07T14:58+0300

2025-05-07T14:58+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,68% - до 41 198 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,58%, до 19 992,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,6%, до 5 659,25 пункта. В среду аналитики будут следить за итогами майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (97%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%. "Предстоящая встреча формирует ожидания больше, чем обычно, так как это первое решение с объявления взаимных пошлин", - цитирует агентство Блумберг аналитика по ставкам Commerzbank Эрика Лиема (Eric Liem). Он добавил, что "устные" прогнозы будут играть ключевую роль, поскольку рынок уже отложил ожидания по смягчению денежно-кредитной политики. Акции Walt Disney на предторгах поднимаются в цене более чем на 6% после публикации отчетности. Выручка компании за второй квартал выросла на 7% в годовом выражении - до 23,621 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 22,12 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию при этом составила 1,45 доллара, прогноз предполагал прибыль в 1,21 доллара.

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рынок, торги, сша, commerzbank, walt disney, nasdaq composite