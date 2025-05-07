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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1 процент
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1 процент - 07.05.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1 процент
Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 1% – до 401 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 07.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 1% – до 401 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 411,7 доллара за тысячу кубометров (+1,1%). Ценовой максимум составил 416,6 доллара (+2,3%), ценовой минимум – 399,7 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 401,4 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 407,1 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1 процент
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% – до $401 за тысячу кубометров
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 1% – до 401 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 411,7 доллара за тысячу кубометров (+1,1%). Ценовой максимум составил 416,6 доллара (+2,3%), ценовой минимум – 399,7 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 401,4 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 407,1 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе незначительно растут