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Сийярто: Словакия, как и Венгрия, против плана ЕС по отказу от газа из РФ - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Сийярто: Словакия, как и Венгрия, против плана ЕС по отказу от газа из РФ
Сийярто: Словакия, как и Венгрия, против плана ЕС по отказу от газа из РФ - 07.05.2025, ПРАЙМ
Сийярто: Словакия, как и Венгрия, против плана ЕС по отказу от газа из РФ
Словакия, как и Венгрия, имеет серьезные возражения против плана Еврокомиссии об отказе от российских энергоносителей, поэтому две страны будут координировать... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T23:49+0300
2025-05-07T23:49+0300
энергетика
газ
венгрия
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 7 мая - ПРАЙМ. Словакия, как и Венгрия, имеет серьезные возражения против плана Еврокомиссии об отказе от российских энергоносителей, поэтому две страны будут координировать усилия по противодействию ему, передает агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто. "Сийярто заявил, что проконсультировался со своим словацким коллегой, который также ясно дал понять о его серьезных возражениях против предложения (Еврокомиссии - ред.), поэтому ожидается тесная координация между двумя странами", - говорится в сообщении. Ранее Сийярто заявил, что в случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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газ, венгрия, словакия, рф, петер сийярто, ек, ес
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, РФ, Петер Сийярто, ЕК, ЕС
23:49 07.05.2025
 
Сийярто: Словакия, как и Венгрия, против плана ЕС по отказу от газа из РФ

MTI: Сийярто заявил, что Словакия, как и Венгрия, против плана ЕС по отказу от газа из РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 7 мая - ПРАЙМ. Словакия, как и Венгрия, имеет серьезные возражения против плана Еврокомиссии об отказе от российских энергоносителей, поэтому две страны будут координировать усилия по противодействию ему, передает агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.
"Сийярто заявил, что проконсультировался со своим словацким коллегой, который также ясно дал понять о его серьезных возражениях против предложения (Еврокомиссии - ред.), поэтому ожидается тесная координация между двумя странами", - говорится в сообщении.
Ранее Сийярто заявил, что в случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро.
Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Сийярто рассказал о последствиях отказа Венгрии от российского газа
16:57
 
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯСЛОВАКИЯРФПетер СийяртоЕКЕС
 
 
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