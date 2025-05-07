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В Раде закрепят, что не видели допсоглашений к сделке по недрам с США
В Раде закрепят, что не видели допсоглашений к сделке по недрам с США - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Раде закрепят, что не видели допсоглашений к сделке по недрам с США
Комитет Верховной рады во вопросам международной политики повторно поддержал ратификацию сделки с США по недрам, добавив в преамбулу к документу, что депутаты... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:17+0300
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Комитет Верховной рады во вопросам международной политики повторно поддержал ратификацию сделки с США по недрам, добавив в преамбулу к документу, что депутаты на момент голосования не получали текстов дополнительных соглашений, сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко. Во вторник украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент. По данным Железняка, парламент должен ратифицировать это соглашение уже в четверг. Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Комитет иностранных дел Рады переголосовал свое же вчерашнее решение", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, в преамбулу к соглашению добавили, что на момент ратификации документа украинский парламент не получил текст "соглашения об ограниченном партнерстве, других соглашений, заключение которых обусловлено этим соглашением". "Верховная рада Украины отмечает, что ратификация соглашения… не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения этого соглашения", - написала Геращенко. Она отметила, что комитет поддержал предложение и рекомендовал ратифицировать соглашение с США. Она также добавила, что впервые на заседании присутствовали представители посольства США. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
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украина, сша, мария захарова, владимир зеленский, денис шмыгаль, рада, мид рф
Политика, УКРАИНА, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Рада, МИД РФ
В Раде закрепят, что не видели допсоглашений к сделке по недрам с США
В Раде письменно закрепят, что не видели допсоглашений к сделке по недрам с США
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Комитет Верховной рады во вопросам международной политики повторно поддержал ратификацию сделки с США по недрам, добавив в преамбулу к документу, что депутаты на момент голосования не получали текстов дополнительных соглашений, сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко.
Во вторник украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент. По данным Железняка, парламент должен ратифицировать это соглашение уже в четверг. Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.
"Комитет иностранных дел Рады переголосовал свое же вчерашнее решение", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, в преамбулу к соглашению добавили, что на момент ратификации документа украинский парламент не получил текст "соглашения об ограниченном партнерстве, других соглашений, заключение которых обусловлено этим соглашением".
"Верховная рада Украины отмечает, что ратификация соглашения… не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения этого соглашения", - написала Геращенко.
Она отметила, что комитет поддержал предложение и рекомендовал ратифицировать соглашение с США. Она также добавила, что впервые на заседании присутствовали представители посольства США.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
В Раде выразили мнение, зачем нужна ратификация сделки с США