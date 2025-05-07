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Глава Минфина США анонсировал встречу с представителями Китая в Швейцарии

Глава Минфина США анонсировал встречу с представителями Китая в Швейцарии - 07.05.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США анонсировал встречу с представителями Китая в Швейцарии

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T02:39+0300

2025-05-07T02:39+0300

2025-05-07T02:39+0300

экономика

мировая экономика

швейцария

китай

сша

скотт бессент

fox news

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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. "Я собирался в Швейцарию, чтобы вести переговоры со швейцарцами. Оказывается, китайская команда путешествует по Европе, и они также будут в Швейцарии. Так что мы встретимся в субботу и воскресенье", - сказал он. Бессент отметил, что сторонам в первую очередь необходимо снизить сохраняющуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином перед тем, как двигаться дальше. Ранее американский минфин сообщил, что Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая. Американский министр отправится в Швейцарию 8 мая.

швейцария

китай

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