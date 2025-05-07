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Глава Минфина США анонсировал встречу с представителями Китая в Швейцарии - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Минфина США анонсировал встречу с представителями Китая в Швейцарии
Глава Минфина США анонсировал встречу с представителями Китая в Швейцарии - 07.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США анонсировал встречу с представителями Китая в Швейцарии
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T02:39+0300
2025-05-07T02:39+0300
экономика
мировая экономика
швейцария
китай
сша
скотт бессент
fox news
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. "Я собирался в Швейцарию, чтобы вести переговоры со швейцарцами. Оказывается, китайская команда путешествует по Европе, и они также будут в Швейцарии. Так что мы встретимся в субботу и воскресенье", - сказал он. Бессент отметил, что сторонам в первую очередь необходимо снизить сохраняющуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином перед тем, как двигаться дальше. Ранее американский минфин сообщил, что Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая. Американский министр отправится в Швейцарию 8 мая.
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мировая экономика, швейцария, китай, сша, скотт бессент, fox news
Экономика, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, КИТАЙ, США, Скотт Бессент, Fox News
02:39 07.05.2025
 
Глава Минфина США анонсировал встречу с представителями Китая в Швейцарии

Глава Минфина США Бессент: встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая

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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая.
"Я собирался в Швейцарию, чтобы вести переговоры со швейцарцами. Оказывается, китайская команда путешествует по Европе, и они также будут в Швейцарии. Так что мы встретимся в субботу и воскресенье", - сказал он.
Бессент отметил, что сторонам в первую очередь необходимо снизить сохраняющуюся напряженность между Вашингтоном и Пекином перед тем, как двигаться дальше.
Ранее американский минфин сообщил, что Бессент в ходе предстоящего визита в Швейцарию проведет встречу с представителем по экономическим делам Китая. Американский министр отправится в Швейцарию 8 мая.
 
ЭкономикаМировая экономикаШВЕЙЦАРИЯКИТАЙСШАСкотт БессентFox News
 
 
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