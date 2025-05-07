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В Госдуму внесут проект о статусе "Дети Великой Победы" - 07.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о статусе "Дети Великой Победы"
В Госдуму внесут проект о статусе "Дети Великой Победы" - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о статусе "Дети Великой Победы"
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении в РФ статуса "Дети... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T00:17+0300
2025-05-07T00:17+0300
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении в РФ статуса "Дети Великой Победы", затрагивающего граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, для предоставления им мер соцподдержки, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "В целях восстановления социальной справедливости в отношении граждан РФ, чье детство совпало с тяжёлым периодом Великой Отечественной войны, законопроектом предлагается на федеральном уровне установить статус детей Великой Победы для граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, постоянно проживавших на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, предоставив им дополнительные меры социальной поддержки", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В проекте закона уточняется, что к таким мерам поддержки будут относиться: оказание квалифицированной медпомощи в рамках программы госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, преимущественное право при приеме в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому. "В дополнение к указанным мерам социальной поддержки субъекты Российской Федерации могут устанавливать иные меры социальной поддержки законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами", - сказано в документе. "С каждым годом у нас остается все меньше участников и инвалидов Великой Отечественной войны - на сегодняшний день их всего 10,5 тысяч человек. А время неумолимо. И следующая социальная группа - наши граждане, на чью долю выпали серьезные тяготы и лишения военного времени, кто впоследствии восстанавливал страну, поднимал промышленность и сельское хозяйство, обеспечивал обороноспособность и безопасность государства - это и были "Дети войны". Они родились и воспитывались в непростой период, и сегодня вправе рассчитывать на официальное признание как отдельной социальной группы. А в зависимости от возможностей конкретного субъекта меры соцподдержки для них можно расширять. Поэтому наше предложение направлено на официальное введение этого статуса, и особое внимание к этой категории граждан, в первую очередь, со стороны федерального центра, должно быть закреплено законодательно", - сказал Нилов журналистам.
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общество , россия, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ
00:17 07.05.2025
 
В Госдуму внесут проект о статусе "Дети Великой Победы"

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о статусе "Дети Великой Победы"

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении в РФ статуса "Дети Великой Победы", затрагивающего граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, для предоставления им мер соцподдержки, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях восстановления социальной справедливости в отношении граждан РФ, чье детство совпало с тяжёлым периодом Великой Отечественной войны, законопроектом предлагается на федеральном уровне установить статус детей Великой Победы для граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, постоянно проживавших на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, предоставив им дополнительные меры социальной поддержки", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В проекте закона уточняется, что к таким мерам поддержки будут относиться: оказание квалифицированной медпомощи в рамках программы госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, преимущественное право при приеме в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.
"В дополнение к указанным мерам социальной поддержки субъекты Российской Федерации могут устанавливать иные меры социальной поддержки законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами", - сказано в документе.
"С каждым годом у нас остается все меньше участников и инвалидов Великой Отечественной войны - на сегодняшний день их всего 10,5 тысяч человек. А время неумолимо. И следующая социальная группа - наши граждане, на чью долю выпали серьезные тяготы и лишения военного времени, кто впоследствии восстанавливал страну, поднимал промышленность и сельское хозяйство, обеспечивал обороноспособность и безопасность государства - это и были "Дети войны". Они родились и воспитывались в непростой период, и сегодня вправе рассчитывать на официальное признание как отдельной социальной группы. А в зависимости от возможностей конкретного субъекта меры соцподдержки для них можно расширять. Поэтому наше предложение направлено на официальное введение этого статуса, и особое внимание к этой категории граждан, в первую очередь, со стороны федерального центра, должно быть закреплено законодательно", - сказал Нилов журналистам.
 
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