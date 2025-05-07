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В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования
В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования
Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T04:21+0300
2025-05-07T04:21+0300
2025-05-07T04:21+0300
энергетика
недвижимость
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госдума
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить", - сказал Якубовский.
Парламентарий напомнил, что согласно действующему законодательству за нарушение требований эксплуатации и подключения газового оборудования предусмотрены административные штрафы: для граждан - до двух тысяч рублей, для должностных лиц - до пяти тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч рублей.
По его мнению, данных штрафных санкций недостаточно.
"Здесь не может быть компромиссов. Приоритет - это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока", - заключил он.
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Энергетика, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования
Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить", - сказал Якубовский.
Парламентарий напомнил, что согласно действующему законодательству за нарушение требований эксплуатации и подключения газового оборудования предусмотрены административные штрафы: для граждан - до двух тысяч рублей, для должностных лиц - до пяти тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч рублей.
По его мнению, данных штрафных санкций недостаточно.
"Здесь не может быть компромиссов. Приоритет - это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока", - заключил он.