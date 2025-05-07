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В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования

В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования

Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T04:21+0300

2025-05-07T04:21+0300

2025-05-07T04:21+0300

энергетика

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить", - сказал Якубовский. Парламентарий напомнил, что согласно действующему законодательству за нарушение требований эксплуатации и подключения газового оборудования предусмотрены административные штрафы: для граждан - до двух тысяч рублей, для должностных лиц - до пяти тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч рублей. По его мнению, данных штрафных санкций недостаточно. "Здесь не может быть компромиссов. Приоритет - это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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