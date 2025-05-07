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Разработан проект положения о центре ИИ при правительстве
Разработан проект положения о центре ИИ при правительстве - 07.05.2025, ПРАЙМ
Разработан проект положения о центре ИИ при правительстве
Минцифры разработало проект положения о центре искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве РФ. Соответствующий проект постановления правительства размещен... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T20:42+0300
2025-05-07T20:42+0300
2025-05-07T20:42+0300
экономика
технологии
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ии
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минцифры разработало проект положения о центре искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве РФ. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Документ, в частности, определяет порядок взаимодействия между федеральными и региональными органами власти и другими лицами в целях организации системы опережающего развития технологий искусственного интеллекта в РФ. "Проект постановления правительства Российской Федерации "О Центре развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации" (далее соответственно – проект постановления, Центр) подготовлен во исполнение пункта 1.2 перечня поручений председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 28 апреля 2025 г.", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Проектом предлагается утвердить положение о центре, которым будет определен порядок взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и иными заинтересованными органами и организациями при реализации задач в области развития технологий ИИ в соответствии с национальной стратегией развития ИИ до 2030 года и национальными целями развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Отмечается, что необходимость принятия положения продиктована "стремительным развитием технологий искусственного интеллекта в мире как фактора конкурентоспособности, задачами организации системы опережающего развития технологий искусственного интеллекта в РФ". Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Минцифры выступит координатором. В частности, Минцифры будет заниматься реализацией дорожной карты развития высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект"; определением мер поддержки; развитием вычислительных мощностей, включая гранты ученым и разработчикам на их использование; обеспечением информационной безопасности; повышением уровня доверия граждан к технологиям в сфере ИИ.
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технологии, россия, правительство рф, минцифры, ии
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Правительство РФ, Минцифры, ИИ
Разработан проект положения о центре ИИ при правительстве
Минцифры разработало проект положения о центре ИИ при правительстве РФ
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минцифры разработало проект положения о центре искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве РФ. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ, в частности, определяет порядок взаимодействия между федеральными и региональными органами власти и другими лицами в целях организации системы опережающего развития технологий искусственного интеллекта в РФ.
"Проект постановления правительства Российской Федерации "О Центре развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации" (далее соответственно – проект постановления, Центр) подготовлен во исполнение пункта 1.2 перечня поручений председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 28 апреля 2025 г.", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
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Проектом предлагается утвердить положение о центре, которым будет определен порядок взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и иными заинтересованными органами и организациями при реализации задач в области развития технологий ИИ в соответствии с национальной стратегией развития ИИ до 2030 года и национальными целями развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Отмечается, что необходимость принятия положения продиктована "стремительным развитием технологий искусственного интеллекта в мире как фактора конкурентоспособности, задачами организации системы опережающего развития технологий искусственного интеллекта в РФ".
Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Минцифры выступит координатором.
В частности, Минцифры будет заниматься реализацией дорожной карты развития высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект"; определением мер поддержки; развитием вычислительных мощностей, включая гранты ученым и разработчикам на их использование; обеспечением информационной безопасности; повышением уровня доверия граждан к технологиям в сфере ИИ.