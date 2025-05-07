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Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле не изменился
Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле не изменился - 07.05.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле не изменился
Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в апреле не изменился по сравнению с мартовским показателем и составил 50,1 пункта, говорится в сообщении агентства... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:11+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в апреле не изменился по сравнению с мартовским показателем и составил 50,1 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI, составивший в апреле 50,1 пункта, не изменился по сравнению с мартовским показателем и свидетельствует о том, что в начале второго квартала уровень производства в компаниях, предоставляющих услуги, практически не изменился. Хотя некоторые компании отметили устойчивый рост объемов нового бизнеса, другие отметили, что более мягкие условия спроса ослабили общую активность", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле не изменился
S&P Global: индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле не изменился
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в апреле не изменился по сравнению с мартовским показателем и составил 50,1 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI, составивший в апреле 50,1 пункта, не изменился по сравнению с мартовским показателем и свидетельствует о том, что в начале второго квартала уровень производства в компаниях, предоставляющих услуги, практически не изменился. Хотя некоторые компании отметили устойчивый рост объемов нового бизнеса, другие отметили, что более мягкие условия спроса ослабили общую активность", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг