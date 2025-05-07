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Фондовые индексы Европы снижаются на статистике розничных продаж в еврозоне

Фондовые индексы Европы снижаются на статистике розничных продаж в еврозоне - 07.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются на статистике розничных продаж в еврозоне

Основные фондовые индексы Европы в среду торгуются в минусе после публикации статистики розничных продаж в еврозоне которые оказались ниже прогноза,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T13:38+0300

2025-05-07T13:38+0300

2025-05-07T13:38+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду торгуются в минусе после публикации статистики розничных продаж в еврозоне которые оказались ниже прогноза, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 13.31 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,33%, до 8 568,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,71%, до 7 642,07 пункта, немецкий DAX - на 0,21%, до 23 189,88 пункта. Европейское статистическое агентство Евростат сообщило ранее в среду, что объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении показатель вырос на 1,5%, также слабее прогноза. При этом объем промышленных заказов в Германии в марте вырос на 3,6% в месячном выражении, согласно опубликованным в этот же день данным Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ожидали рост показателя только лишь на 1,3%. На замедление падения немецкого индекса DAX в том числе может оказывать влияние рост стоимости акций немецкого автопроизводителя BMW более чем на 1,5% после выхода финансового отчета за прошедший квартал, согласно которому продажи электромобилей увеличились на 28,5% - до 157 487 машин.

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