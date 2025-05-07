https://1prime.ru/20250507/indeks-857361312.html
Фондовые индексы Европы снижаются на статистике розничных продаж в еврозоне
Фондовые индексы Европы снижаются на статистике розничных продаж в еврозоне - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на статистике розничных продаж в еврозоне
Основные фондовые индексы Европы в среду торгуются в минусе после публикации статистики розничных продаж в еврозоне которые оказались ниже прогноза,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:38+0300
2025-05-07T13:38+0300
2025-05-07T13:38+0300
экономика
рынки
индексы
торги
европа
германия
dax
евростат
bmw
bmw x5
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_0:109:1501:953_1920x0_80_0_0_55dcbd94b2399b82802aad85bd966fab.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду торгуются в минусе после публикации статистики розничных продаж в еврозоне которые оказались ниже прогноза, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 13.31 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,33%, до 8 568,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,71%, до 7 642,07 пункта, немецкий DAX - на 0,21%, до 23 189,88 пункта. Европейское статистическое агентство Евростат сообщило ранее в среду, что объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении показатель вырос на 1,5%, также слабее прогноза. При этом объем промышленных заказов в Германии в марте вырос на 3,6% в месячном выражении, согласно опубликованным в этот же день данным Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ожидали рост показателя только лишь на 1,3%. На замедление падения немецкого индекса DAX в том числе может оказывать влияние рост стоимости акций немецкого автопроизводителя BMW более чем на 1,5% после выхода финансового отчета за прошедший квартал, согласно которому продажи электромобилей увеличились на 28,5% - до 157 487 машин.
https://1prime.ru/20250507/evrostat-857356620.html
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_42:0:1457:1061_1920x0_80_0_0_cec75d6a4747e41404371135d955c2f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, индексы, торги, европа, германия, dax, евростат, bmw, bmw x5
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, Евростат, BMW, BMW X5
Фондовые индексы Европы снижаются на статистике розничных продаж в еврозоне
Фондовые индексы Европы снижаются в среду на статистике розничных продаж в еврозоне
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду торгуются в минусе после публикации статистики розничных продаж в еврозоне которые оказались ниже прогноза, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 13.31 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,33%, до 8 568,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,71%, до 7 642,07 пункта, немецкий DAX - на 0,21%, до 23 189,88 пункта.
Европейское статистическое агентство Евростат сообщило ранее в среду, что объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении показатель вырос на 1,5%, также слабее прогноза.
При этом объем промышленных заказов в Германии в марте вырос на 3,6% в месячном выражении, согласно опубликованным в этот же день данным Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ожидали рост показателя только лишь на 1,3%.
На замедление падения немецкого индекса DAX в том числе может оказывать влияние рост стоимости акций немецкого автопроизводителя BMW более чем на 1,5% после выхода финансового отчета за прошедший квартал, согласно которому продажи электромобилей увеличились на 28,5% - до 157 487 машин.
Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,1%