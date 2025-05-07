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Фондовые индексы США в основном снижаются - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США в основном снижаются
Фондовые индексы США в основном снижаются - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном снижаются
Основные фондовые индексы США в основном снижаются после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. По состоянию на 21.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,1% - до 40 868,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,9%, до 17 530,24 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,42%, до 5 583,27 пункта. До выхода решений американского центробанка фондовые индексы не показывали единой динамики. ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.
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рынок, сша, dow jones, торги, индексы, nasdaq composite
Экономика, Рынок, США, Dow Jones, Торги, Индексы, Nasdaq Composite
21:26 07.05.2025
 
Фондовые индексы США в основном снижаются

Фондовые индексы США в основном снижаются после публикации решений ФРС

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов.
По состоянию на 21.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,1% - до 40 868,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,9%, до 17 530,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%, до 5 583,27 пункта.
До выхода решений американского центробанка фондовые индексы не показывали единой динамики.
ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Фондовые индексы Европы снизились
19:55
 
ЭкономикаРынокСШАDow JonesТоргиИндексыNasdaq Composite
 
 
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