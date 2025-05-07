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Фондовые индексы США в основном снижаются
Фондовые индексы США в основном снижаются - 07.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном снижаются
Основные фондовые индексы США в основном снижаются после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:26+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. По состоянию на 21.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,1% - до 40 868,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,9%, до 17 530,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%, до 5 583,27 пункта. До выхода решений американского центробанка фондовые индексы не показывали единой динамики. ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.
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рынок, сша, dow jones, торги, индексы, nasdaq composite
Экономика, Рынок, США, Dow Jones, Торги, Индексы, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США в основном снижаются
Фондовые индексы США в основном снижаются после публикации решений ФРС
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов.
По состоянию на 21.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,1% - до 40 868,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,9%, до 17 530,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%, до 5 583,27 пункта.
До выхода решений американского центробанка фондовые индексы не показывали единой динамики.
ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.
Фондовые индексы Европы снизились