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Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии
Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии
Власти Индонезии проводят проверки разрешений на пребывание в стране с последующими санкциями в случае несоответствий, предупредило россиян посольство России в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:34+0300
2025-05-07T09:34+0300
россия
общество
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ДЖАКАРТА, 7 мая – ПРАЙМ. Власти Индонезии проводят проверки разрешений на пребывание в стране с последующими санкциями в случае несоответствий, предупредило россиян посольство России в стране. "Уважаемые соотечественники! По информации миграционных служб Индонезии, местными компетентными органами проводятся проверки в отношении обладателей постоянных и временных разрешений на пребывание в стране на предмет соответствия заявленных в документе целей реальным", - сообщило посольство в Telegram-канале. Уточняется, что в случае расхождения сведений имеющееся разрешение будет аннулировано, а его обладатель будет депортирован за нарушение миграционного законодательства. Посольство России призвало соотечественников строго придерживаться установленных властями Индонезии норм.
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россия, общество , индонезия
РОССИЯ, Общество , ИНДОНЕЗИЯ
09:34 07.05.2025
 
Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии

Посольство России в Индонезии предупредило россиян о проверках разрешений на пребывание

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ДЖАКАРТА, 7 мая – ПРАЙМ. Власти Индонезии проводят проверки разрешений на пребывание в стране с последующими санкциями в случае несоответствий, предупредило россиян посольство России в стране.
"Уважаемые соотечественники! По информации миграционных служб Индонезии, местными компетентными органами проводятся проверки в отношении обладателей постоянных и временных разрешений на пребывание в стране на предмет соответствия заявленных в документе целей реальным", - сообщило посольство в Telegram-канале.
Уточняется, что в случае расхождения сведений имеющееся разрешение будет аннулировано, а его обладатель будет депортирован за нарушение миграционного законодательства.
Посольство России призвало соотечественников строго придерживаться установленных властями Индонезии норм.
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