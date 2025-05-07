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Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии

Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о проверках разрешений на пребывание в Индонезии

Власти Индонезии проводят проверки разрешений на пребывание в стране с последующими санкциями в случае несоответствий, предупредило россиян посольство России в... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:34+0300

2025-05-07T09:34+0300

2025-05-07T09:34+0300

россия

общество

индонезия

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ДЖАКАРТА, 7 мая – ПРАЙМ. Власти Индонезии проводят проверки разрешений на пребывание в стране с последующими санкциями в случае несоответствий, предупредило россиян посольство России в стране. "Уважаемые соотечественники! По информации миграционных служб Индонезии, местными компетентными органами проводятся проверки в отношении обладателей постоянных и временных разрешений на пребывание в стране на предмет соответствия заявленных в документе целей реальным", - сообщило посольство в Telegram-канале. Уточняется, что в случае расхождения сведений имеющееся разрешение будет аннулировано, а его обладатель будет депортирован за нарушение миграционного законодательства. Посольство России призвало соотечественников строго придерживаться установленных властями Индонезии норм.

https://1prime.ru/20250506/ryba-857304823.html

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россия, общество , индонезия