https://1prime.ru/20250507/inflyatsiya-857377767.html

Инфляция в России с 29 апреля по 5 мая составила 0,03 процента

Инфляция в России с 29 апреля по 5 мая составила 0,03 процента - 07.05.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России с 29 апреля по 5 мая составила 0,03 процента

Инфляция в России за период с 29 апреля по 5 мая замедлилась до 0,03% с 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,22%, следует из данных Росстата. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T19:05+0300

2025-05-07T19:05+0300

2025-05-07T19:05+0300

экономика

росстат

россия

инфляция в россии

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 29 апреля по 5 мая замедлилась до 0,03% с 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,22%, следует из данных Росстата. "За период с 29 апреля по 5 мая 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,03%, с начала месяца – 100,02%, с начала года – 103,22%", - говорится в публикации статведомства. Цены на плодоовощную продукцию на отчетной неделе в среднем снизились на 0,3%. В частности, огурцы подешевели на 8%, помидоры - на 3,9%, бананы - на 1,1%. Одновременно с этим выросли цены на лук - на 6,9%, капусту - на 4,5%, свеклу - на 4,3%, морковь - на 3,7%, картофель - на 1,7%, яблоки - на 1,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) на неделе с 29 апреля по 5 мая подорожали: баранина, мясо кур и маргарин - на 0,9%, мороженая рыба и свинина - на 0,5%, сметана, творог, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и соль - на 0,3%, пшеничный хлеб - 0,2%, молоко, мука, пшено - на 0,1%. За этот же период подешевели: яйца - на 1,4%, вермишель - на 0,6%, мясные консервы для детского питания и макаронные изделия - на 0,3%, сосиски, сардельки, рис и печенье - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, подсолнечное масло и овощные консервы для детского питания - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросла стоимость зубных щеток - в среднем на 0,7%, зубных паст - на 0,5%, туалетного мыла - на 0,3%, спичек - на 0,2%, туалетной бумаги и стирального порошка - на 0,1%. Подешевели хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,2%. Цены на смартфоны на отчетной неделе снизились на 1,5%, на телевизоры - на 1,2%, на электропылесосы - на 1%. Стоимость новых отечественных автомобилей выросла на 0,1%, иностранных - на 0,2%. Бензин и дизельное топливо прибавили в цене за неделю по 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, корвалол стал дороже на 1,5%, активированный уголь и пенталгин - на 0,7%, лизобакт - на 0,6%, ренгалин - на 0,5%, валидол и левомеколь - на 0,2%, нимесулид и трекрезан - на 0,1%. Снизились цены на анальгин - на 0,2%.

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росстат, россия, инфляция в россии