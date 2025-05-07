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Москвичей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Москвичей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета - 07.05.2025, ПРАЙМ

Москвичей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:54+0300

2025-05-07T09:54+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений, уведомления получил корреспондент РИА Новости. Так, сервисы "Яндекса", "Билайн", МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк, "ВкусВилл", "Самокат" и другие сообщают о возможных перебоях мобильного интернета и связи в Москве и Московской области, а также предупреждают о сложностях в работе приложений и получения услуг. Например, онлайн-площадка для покупки и доставки одежды Lamoda предупреждает, что с 7 по 9 мая в Москве возможны ограничения курьерской доставки, рекомендуется выбирать доставку в пункты выдачи. Также "ВкусВилл" уведомляет, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру. В свою очередь Мосгортранс рекомендует пользователям общественного транспорта пополнить карту "Тройка" до наступления праздничных дней. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

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