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Патриарх Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное государство
Патриарх Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное государство - 07.05.2025, ПРАЙМ
Патриарх Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное государство
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное и целостное государство благодаря президенту РФ Владимиру Путину. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T00:38+0300
2025-05-07T00:38+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное и целостное государство благодаря президенту РФ Владимиру Путину.
"Минувшая четверть века - целая эпоха в истории России, которая под вашим руководством прошла весьма непростой путь и смогла успешно справиться с рядом тяжелых вызовов, грозящих в том числе и самому существованию страны. Благодаря вашей твердой воле, мужеству, целеустремленности, ответственности и - главное - безграничной любви к Отечеству и верности долгу, Россия сохранилась как целостное, независимое и суверенное государство", - говорится в патриаршем поздравлении Путину с 25-летием со дня официального вступления в должность главы государства, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Он пожелал президенту полноты душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в служении на пользу страны.
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РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
Патриарх Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное государство
Патриарх Кирилл: Россия сохранилась как суверенное и целостное государство
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное и целостное государство благодаря президенту РФ Владимиру Путину.
"Минувшая четверть века - целая эпоха в истории России, которая под вашим руководством прошла весьма непростой путь и смогла успешно справиться с рядом тяжелых вызовов, грозящих в том числе и самому существованию страны. Благодаря вашей твердой воле, мужеству, целеустремленности, ответственности и - главное - безграничной любви к Отечеству и верности долгу, Россия сохранилась как целостное, независимое и суверенное государство", - говорится в патриаршем поздравлении Путину с 25-летием со дня официального вступления в должность главы государства, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Он пожелал президенту полноты душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в служении на пользу страны.