https://1prime.ru/20250507/kitaj-857341235.html
Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО
Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО - 07.05.2025, ПРАЙМ
Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО
Китай вне зависимости от изменений в мире продолжит решительно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО, говорится в опубликованном в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T04:58+0300
2025-05-07T04:58+0300
2025-05-07T04:58+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
сша
скотт бессент
вто
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857341235.jpg?1746583101
ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Китай вне зависимости от изменений в мире продолжит решительно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции КНР.
"Все зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда будет непоколебимо расширять открытость, непреклонно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, а также неизменно разделять возможности развития со странами всего мира", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.
китай
кнр
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр, сша, скотт бессент, вто, мид кнр, мид китая
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Скотт Бессент, ВТО, МИД КНР, МИД Китая
Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО
Минкоммерции КНР: Китай будет защищать торговую систему с центральной ролью ВТО
ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Китай вне зависимости от изменений в мире продолжит решительно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции КНР.
"Все зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда будет непоколебимо расширять открытость, непреклонно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, а также неизменно разделять возможности развития со странами всего мира", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.