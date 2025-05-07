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Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО
Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО - 07.05.2025, ПРАЙМ
Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО
Китай вне зависимости от изменений в мире продолжит решительно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО, говорится в опубликованном в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T04:58+0300
2025-05-07T04:58+0300
экономика
мировая экономика
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скотт бессент
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ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Китай вне зависимости от изменений в мире продолжит решительно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции КНР. "Все зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда будет непоколебимо расширять открытость, непреклонно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, а также неизменно разделять возможности развития со странами всего мира", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.
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Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Скотт Бессент, ВТО, МИД КНР, МИД Китая
04:58 07.05.2025
 
Китай продолжит защищать торговую систему с центральной ролью ВТО

Минкоммерции КНР: Китай будет защищать торговую систему с центральной ролью ВТО

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ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Китай вне зависимости от изменений в мире продолжит решительно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции КНР.
"Все зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда будет непоколебимо расширять открытость, непреклонно защищать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, а также неизменно разделять возможности развития со странами всего мира", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.
 
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