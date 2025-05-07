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Китай никогда не пожертвует своей позицией ради соглашения с США

Китай никогда не пожертвует своей позицией ради соглашения с США - 07.05.2025, ПРАЙМ

Китай никогда не пожертвует своей позицией ради соглашения с США

Китай никогда не пожертвует своей принципиальной позицией и международной справедливостью ради достижения какого-либо соглашения с США, говорится в... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T05:49+0300

2025-05-07T05:49+0300

2025-05-07T05:49+0300

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ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Китай никогда не пожертвует своей принципиальной позицией и международной справедливостью ради достижения какого-либо соглашения с США, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая. Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. "Если США хотят решить проблему путем переговоров, они должны придать должное значение серьезному негативному влиянию, которое односторонние тарифные меры оказали на них самих и на весь мир, должны считаться с международными торгово-экономическими правилами, справедливостью и беспристрастием, а также рациональными суждениями общественности, проявить искренность в переговорах, исправить ошибочные действия, двигаться навстречу Китаю и урегулировать озабоченности обеих сторон путем равноправных консультаций", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Если же США "будут говорить одно, а делать другое или даже попытаются использовать переговоры как предлог для продолжения угроз и шантажа, Китай никогда не согласится", предупредили в минкоммерции КНР. "И уж тем более (Китай - ред.) не пожертвует своей принципиальной позицией, международной справедливостью и беспристрастностью ради достижения какого-либо соглашения", - добавили в ведомстве.

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