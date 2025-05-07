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МИД Китая назвал главную задачу в украинском конфликте
МИД Китая назвал главную задачу в украинском конфликте - 07.05.2025, ПРАЙМ
МИД Китая назвал главную задачу в украинском конфликте
Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:13+0300
2025-05-07T11:13+0300
2025-05-07T11:13+0300
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ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - заявил дипломат. Он отметил, что "главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия".
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россия, китай, украина
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА
МИД Китая назвал главную задачу в украинском конфликте
МИД КНР: главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации
ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - заявил дипломат.
Он отметил, что "главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия".
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