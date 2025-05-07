https://1prime.ru/20250507/knr-857357505.html
Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности
Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности - 07.05.2025, ПРАЙМ
Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности
Китайско-российские отношения являются "краеугольным камнем стабильности" в современном мире, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:36+0300
2025-05-07T12:36+0300
2025-05-07T12:36+0300
политика
россия
мировая экономика
китай
пекин
рф
владимир путин
си цзиньпин
оон
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/82115/59/821155922_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_4a93c5e5eaedd55e957819896f0f8aae.jpg
ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. Китайско-российские отношения являются "краеугольным камнем стабильности" в современном мире, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Китайско-российские отношения не подвержены влиянию сиюминутных событий и изменений международной ситуации, они являются краеугольным камнем стабильности в современном неспокойном мире", - заявил дипломат в интервью агентству Синьхуа. Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия придерживаются одинаковых взглядов на продвижение многополярности в мире и демократизацию международных отношений. По его словам, два государства "эффективно несут ответственность, подобающую крупным державам". "Китай и Россия будут надлежащим образом выполнять обязанности крупных держав, высоко нести знамя подлинного мультилатерализма, совместно защищать международную систему с ООН в качестве ядра, расширять и укреплять сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, защищать интересы и объединять совместные усилия Глобального Юга", - добавил он. По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://1prime.ru/20250506/ushakov-857323711.html
китай
пекин
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82115/59/821155922_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7d9c12ad4feb3c04ad09ad01f2c428da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, пекин, рф, владимир путин, си цзиньпин, оон, шос
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, ШОС
Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности
Посол Китая в России: отношения России и КНР являются краеугольным камнем стабильности
ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. Китайско-российские отношения являются "краеугольным камнем стабильности" в современном мире, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Китайско-российские отношения не подвержены влиянию сиюминутных событий и изменений международной ситуации, они являются краеугольным камнем стабильности в современном неспокойном мире", - заявил дипломат в интервью агентству Синьхуа.
Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия придерживаются одинаковых взглядов на продвижение многополярности в мире и демократизацию международных отношений. По его словам, два государства "эффективно несут ответственность, подобающую крупным державам".
"Китай и Россия будут надлежащим образом выполнять обязанности крупных держав, высоко нести знамя подлинного мультилатерализма, совместно защищать международную систему с ООН в качестве ядра, расширять и укреплять сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, защищать интересы и объединять совместные усилия Глобального Юга", - добавил он.
По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина