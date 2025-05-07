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Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности
Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности - 07.05.2025, ПРАЙМ
Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности
Китайско-российские отношения являются "краеугольным камнем стабильности" в современном мире, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:36+0300
2025-05-07T12:36+0300
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ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. Китайско-российские отношения являются "краеугольным камнем стабильности" в современном мире, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Китайско-российские отношения не подвержены влиянию сиюминутных событий и изменений международной ситуации, они являются краеугольным камнем стабильности в современном неспокойном мире", - заявил дипломат в интервью агентству Синьхуа. Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия придерживаются одинаковых взглядов на продвижение многополярности в мире и демократизацию международных отношений. По его словам, два государства "эффективно несут ответственность, подобающую крупным державам". "Китай и Россия будут надлежащим образом выполнять обязанности крупных держав, высоко нести знамя подлинного мультилатерализма, совместно защищать международную систему с ООН в качестве ядра, расширять и укреплять сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, защищать интересы и объединять совместные усилия Глобального Юга", - добавил он. По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, ШОС
12:36 07.05.2025
 
Посол Китая назвал отношения России и КНР краеугольным камнем стабильности

Посол Китая в России: отношения России и КНР являются краеугольным камнем стабильности

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
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ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. Китайско-российские отношения являются "краеугольным камнем стабильности" в современном мире, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Китайско-российские отношения не подвержены влиянию сиюминутных событий и изменений международной ситуации, они являются краеугольным камнем стабильности в современном неспокойном мире", - заявил дипломат в интервью агентству Синьхуа.
Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия придерживаются одинаковых взглядов на продвижение многополярности в мире и демократизацию международных отношений. По его словам, два государства "эффективно несут ответственность, подобающую крупным державам".
"Китай и Россия будут надлежащим образом выполнять обязанности крупных держав, высоко нести знамя подлинного мультилатерализма, совместно защищать международную систему с ООН в качестве ядра, расширять и укреплять сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, защищать интересы и объединять совместные усилия Глобального Юга", - добавил он.
По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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