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Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин
Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:29+0300
2025-05-07T21:29+0300
конго
россия
владимир путин
высшее образование
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле. "Давно и успешно ведется подготовка в России конголезских национальных кадров. В наших вузах сейчас обучаются порядка 750 ваших студентов, и ежегодно выделяются примерно 250 госстипендий. И мы готовы увеличивать эту квоту", - сказал Путин.
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конго, россия, владимир путин, высшее образование
Конго, РОССИЯ, Владимир Путин, высшее образование
21:29 07.05.2025
 
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин

Путин: Россия готова увеличить квоту в вузах для обучения студентов из Конго

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
"Давно и успешно ведется подготовка в России конголезских национальных кадров. В наших вузах сейчас обучаются порядка 750 ваших студентов, и ежегодно выделяются примерно 250 госстипендий. И мы готовы увеличивать эту квоту", - сказал Путин.
Нефтепровод - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
В Госдуму внесен проект о ратификации нефтяного соглашения с Конго
21 марта, 12:02
 
КонгоРОССИЯВладимир Путинвысшее образование
 
 
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