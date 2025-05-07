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Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин

Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин

Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T21:29+0300

2025-05-07T21:29+0300

2025-05-07T21:29+0300

конго

россия

владимир путин

высшее образование

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия готова увеличивать квоту в вузах для обучения студентов из Конго, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле. "Давно и успешно ведется подготовка в России конголезских национальных кадров. В наших вузах сейчас обучаются порядка 750 ваших студентов, и ежегодно выделяются примерно 250 госстипендий. И мы готовы увеличивать эту квоту", - сказал Путин.

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конго

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конго, россия, владимир путин, высшее образование