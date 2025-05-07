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В Кремле призвали с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве - 07.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле призвали с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве
В Кремле призвали с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле призвали с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве
Пресс-секретарь-президента России Дмитрий Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:51+0300
2025-05-07T12:53+0300
общество
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь-президента России Дмитрий Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной войне прошел на должном уровне. "Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", - сказал Песков, говоря о вводимых ограничениях в работе мобильного интернета. Он добавил, что власти должны учитывать опасное соседство. "В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно, ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета", - добавил Песков.Песков также добавил, что ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости.
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общество , россия, москва, дмитрий песков
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков
12:51 07.05.2025 (обновлено: 12:53 07.05.2025)
 
В Кремле призвали с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве

Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь-президента России Дмитрий Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной войне прошел на должном уровне.
"Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", - сказал Песков, говоря о вводимых ограничениях в работе мобильного интернета.
Он добавил, что власти должны учитывать опасное соседство.
"В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно, ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета", - добавил Песков.
Песков также добавил, что ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Москвичей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
09:54
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАДмитрий Песков
 
 
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