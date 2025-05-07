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На теплоходах 9 мая на теплоходах предложат "Фронтовой кулеш"

На теплоходах 9 мая на теплоходах предложат "Фронтовой кулеш" - 07.05.2025, ПРАЙМ

На теплоходах 9 мая на теплоходах предложат "Фронтовой кулеш"

Военное блюдо "Фронтовой кулеш", которое стало одним из символов Победы советской армии в Великой Отечественной войне, предложат пассажирам на теплоходах 9 мая, | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T03:54+0300

2025-05-07T03:54+0300

2025-05-07T03:54+0300

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Военное блюдо "Фронтовой кулеш", которое стало одним из символов Победы советской армии в Великой Отечественной войне, предложат пассажирам на теплоходах 9 мая, рассказали РИА Новости в крупнейшей круизной компании РФ "ВодоходЪ". "На всех теплоходах 9 мая гостям будет предлагаться легендарное военное блюдо "Фронтовой кулеш", которое является одним из символов Победы советской армии в Великой Отечественной войне. Быстро приготовляемая и сытная еда была идеальным вариантом для солдатского рациона в походных условиях. Популярную похлебку во время войны готовили на бульоне из говядины на кости, свинины или тушенки", - рассказали в компании. В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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