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На теплоходах 9 мая на теплоходах предложат "Фронтовой кулеш"
На теплоходах 9 мая на теплоходах предложат "Фронтовой кулеш" - 07.05.2025, ПРАЙМ
На теплоходах 9 мая на теплоходах предложат "Фронтовой кулеш"
Военное блюдо "Фронтовой кулеш", которое стало одним из символов Победы советской армии в Великой Отечественной войне, предложат пассажирам на теплоходах 9 мая, | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T03:54+0300
2025-05-07T03:54+0300
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Военное блюдо "Фронтовой кулеш", которое стало одним из символов Победы советской армии в Великой Отечественной войне, предложат пассажирам на теплоходах 9 мая, рассказали РИА Новости в крупнейшей круизной компании РФ "ВодоходЪ".
"На всех теплоходах 9 мая гостям будет предлагаться легендарное военное блюдо "Фронтовой кулеш", которое является одним из символов Победы советской армии в Великой Отечественной войне. Быстро приготовляемая и сытная еда была идеальным вариантом для солдатского рациона в походных условиях. Популярную похлебку во время войны готовили на бульоне из говядины на кости, свинины или тушенки", - рассказали в компании.
В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.
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На теплоходах 9 мая на теплоходах предложат "Фронтовой кулеш"
На теплоходах 9 мая пассажирам предложат "Фронтовой кулеш"
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Военное блюдо "Фронтовой кулеш", которое стало одним из символов Победы советской армии в Великой Отечественной войне, предложат пассажирам на теплоходах 9 мая, рассказали РИА Новости в крупнейшей круизной компании РФ "ВодоходЪ".
"На всех теплоходах 9 мая гостям будет предлагаться легендарное военное блюдо "Фронтовой кулеш", которое является одним из символов Победы советской армии в Великой Отечественной войне. Быстро приготовляемая и сытная еда была идеальным вариантом для солдатского рациона в походных условиях. Популярную похлебку во время войны готовили на бульоне из говядины на кости, свинины или тушенки", - рассказали в компании.
В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.